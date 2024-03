Urmas Espenberg lahkub EKRE-st

"Kuna see oli fraktsiooni seisukoht, mida keerutati mitu korda edasi-tagasi ja lõpuks mina olin kindlalt poolt ja ma jäin oma seisukohale kindlaks, siis nüüd põhimõtteliselt ongi, et peaks vist erakonnast lahkuma," rääkis Espenberg teisipäeval ERR-ile.

Espenberg tunnistas ka, et oli pärast hääletust rääkinud EKRE esimehe Martin Helmega, kes olevat öelnud, et kui ta ei lahku, siis ta visatakse erakonnast välja. "Ja see on halvem variant ja ma ei tahaks seda," lisas ta.

Küsimusele, miks ta siiski otsustas Keskerakonna juhitud linnavalitsuse tagandamist toetada, vastas Espenberg: "Sellepärast, et üle 18 aasta tekkis variant Tallinnas nii-öelda vene võimust vabaneda. Nii et igal juhul - siin ei olnud mingit mõtlemist."

Tema sõnul oli veel esmaspäeva õhtul EKRE fraktsiooni seisukoht toetada umbusalduse avaldamist. "Ma ei tea, kust nad äkki võtsid, et me võiks siin ümber mõelda. See oli mulle ootamatu," lisas Espenberg.

Võimaluse, et vabandamise korral saaks ta erakonda jääda, Espenberg välistas: "Ma arvan, et üks etapp on läbi saanud. Ma arvan, et astun tagasi ja, ja vaatan, mis edasi saab."

Selle kohta, kas ta võiks mõne teise erakonnaga liituda, andis Espenberg mõista, et oma konservatiivsete vaadete tõttu tal suurt valikut ei ole ning "peale ühe ei ole midagi".

Küsimusele, kas see võiks olla erakond Isamaa, vastas ta: "Just."

Äriregistri andmetel oli Espenberg aastatel 2000-2006 Isamaaliidu ja 2006-2013 Isamaa ja Res Publica Liidu liige. EKRE liige sai temast 6. novembril 2013.

Tallinna linnavolikogu 79 liikmest 41 hääletas teisipäeva hommikul Kõlvarti umbusaldamise poolt. Umbusalduse avaldamiseks oli vaja 40 volikogu liikme poolthäält.

Veel hommikul vastas Espenberg ERR-i küsimusele, kas ta võiks hakata ka võimalikku Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Isamaa ja Eesti 200 võimuliitu toetama, et see sõltub EKRE fraktsiooni otsusest.

