Reinsalu: kriminaalses joobes kinni peetud Tarandi töösuhe välisministeeriumiga lõpeb

"Jah, ta pidi Minskisse (saatkonna asejuhiks - toim) minema, aga eks selles kontekstis tähendab see seda, et tema teenistussuhe lõpeb välisministeeriumiga ja asjuri ülesandeid täidab teine diplomaat. Kindlasti saadab välisministeerium venitusteta uue asjuri Minskisse, aga see eeldab oma protseduure, muuhulgas Valgevene välisministeeriumiga kooskõlastust," ütles Reinsalu kolmapäeva hommikul ERR-ile.

Küsimusele, kas Tarandiga lõpetatakse töösuhe ajutiselt või lõplikult, vastas Reinsalu: "Ma ei tea, kuidas need asjad protseduuriliselt on, aga ma ei kujuta, et sellise üleastumisega saaks diplomaadiametis jätkata."

Reinsalu ei osanud kommenteerida, miks Tarand viibis kella 1.30 ajal öösel välisministeeriumis. Tarandilt endal ei ole ERR-il õnnestunud kommentaari saada.

Postimees teatas, et Endine Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand viidi ööl vastu kolmapäeva Tallinnas politseiautoga välisministeeriumi hoone juurest ära.

Kella 1.30 ajal jäi välisministeeriumi juures silma, et Indrek Tarand üritas oma autoga ministeeriumi parklast väljuda, kuid turvamees ilmselt tõkkepuud ei avanud. Kohale saabus kaks politsei ekipaaži ja Indrek Tarand paigutati politseiautosse ning toimetati jaoskonda.

PPA kinnitas Postimehele, et kella 1.30 ajal kontrollisid politseinikud kesklinnas Islandi väljakul joobekahtlusega sõidukijuhti. "58-aastasel mehel tuvastati kriminaalne joove, ta kõrvaldati juhtimiselt ja peeti kinni," ütles PPA pressiesindaja.

Kriminaalne on vähemalt 1,5-promilline joove.

See ei ole esimene kord, kus Tarand purjuspäi rooli on istunud. 2002. aasta juuli varahommikul peatas politsei Tarandi Tallinnas Endla tänaval, kui tollane välisministeeriumi kantsler puhus alkomeetrisse 1,07-promillise joobe. Politsei määras Tarandile joobes autojuhtimise eest 4260 krooni trahvi, maksimum oleks olnud 6000 krooni. Tarand pidi selle tõttu ka ametist lahkuma.

ERR.ee on varem kirjutanud, et Indrek Tarand pidi augustikuu jooksul alustama Eesti saatkonna asejuhina tööd Valgevene pealinnas Minskis.