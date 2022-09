Tarandi suhtes läbi viidud kriminaalmenetlus lõpetati oportuniteediga

Kuna Indrek Tarandil puudusid varasemad kriminaalkaristused ning ta kahetses oma tegu, otsustas ringkonnaprokurör Evelin Ansip-Kukk lõpetada kriminaalmenetluse oportuniteediga.

"Kriminaalmenetluse oluliseks eesmärgiks on tagada see, et süüteo toime pannud inimene käituks edaspidi õiguskuulekalt ning karistamine pole alati kõige parem meetod, kuidas inimese käitumist muuta," ütles Ansip-Kukk.

"Tihti on muud meetmed, näiteks sotsiaalprogrammid või alkoholitarvitamise häire ravi läbimine palju efektiivsemad. Kuna roolist kriminaalses joobes tabatud Indrek Tarand mõistab ning tunnistab oma eksimust ning on menetluse käigus ka ise omal initsiatiivil astunud samme, et sellist olukorda tulevikus vältida, leidis prokuratuur, et tema kriminaalkorras karistamine ei ole vajalik," selgitas ringkonnaprokurör Ansip-Kukk.

Kui Tarand jätab talle oportuniteediga määratud kohustused täitmata uuendab prokuratuur kriminaalmenetluse.

Tarand tabati 24. augusti varahommikul oma sõiduauto roolist kriminaalses alkoholijoobes. Kriminaalne on vähemalt 1,5-promilline joove.

ERR.ee on varem kirjutanud, et Indrek Tarand pidi augustikuu jooksul alustama Eesti saatkonna asejuhina tööd Valgevene pealinnas Minskis. Pärast intsidenti esitas Tarand välisministeeriumile lahkumisavalduse, mille ministeerium ka rahuldas.