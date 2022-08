Narva volikogu esimees: volinikud esinevad istungitel nimme vene keeles

Narva linnavolikogu esimehe Vladimir Žavoronkovi väitel näeb ta vaeva, et volikogu istungid toimuksid eesti keeles, kuigi osa linnavolinikke esitab oma seisukohti istungitel teadlikult vene keeles.

Žavoronkovi sõnul näeb ta kõvasti vaeva, et Narva volikogu istungid toimuksid riigikeeles, nagu seaduses ette nähtud. Ta nentis, et siiski on volikogus saadikuid, kes teadlikult istungitel vene keeles räägivad, kuigi oskavad ka eesti keelt.

"Seda juba puhtalt poliitilistel põhjustel," kommenteeris ta ERR-ile.

Sellises olukorras on ka liikmete poole pöördutud ning palutud neil enda seisukohti esitada eesti keeles.

"Ühe lahendusena näen tõlgi kasutamist volikogu istungitel, sest kõikidel liikmetel on õigus sõnale, seda ma neil keelata ei saa," lisas Žavoronkov.

Volikogu esimehe sõnul on ta soovinud õiguskantsleriga asja arutada, kuid Madise väidetavalt tema jaoks aega ei leidnud.

Sel nädalal taunis õiguskantsler Ülle Madise Narva linnavolikogu 15. augusti istungit, mis peeti valdavalt vene keeles. Madise selgitas oma vastuses, et põhiseadusest tulenevalt peab kogu riigi ja kohaliku omavalitsuse asjaajamine üldjuhul toimuma eesti keeles.

Õiguskantsler tõi välja, et keeleseaduse § 11 sätestab, et omavalitsusüksuses, mille püsielanike enamiku keel ei ole eesti keel, võib kohaliku omavalitsuse sisemise asjaajamise keelena selle kohaliku omavalitsuse volikogu ettepanekul ja Vabariigi Valitsuse otsusel kasutada lisaks eesti keelele omavalitsusüksuse püsielanike enamiku keelt.

"Õiguskantslerile teadaolevalt ei ole Vabariigi Valitsus sellist otsust Narva linna suhtes teinud," märkis Madise.

Varem on arvamust avaldanud ka keeleameti peadirektor Ilmar Tomusk, et volikogu liikmete riigikeele oskus tuleks seadusega sätestada.

"Sellest, kuidas peaksid eesti keelt mitteoskavad poliitikud hakkama saama volikogu eestikeelse tööga, mina aru ei saa," nentis keeleameti peadirektor.

Tomusk lisas, et üks võimalik lahendus oleks saadikukandidaatide keeleoskuse nõue valimisseaduses taastada.

Narva volikogu järgmine istung on sel neljapäeval.