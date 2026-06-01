X!

Madise: Narva poliitikud peaksid silmas pidama vastast austavat poliitkultuuri

Eesti
Ülle Madise
Ülle Madise Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Narvas võimuvõitlust pidavad poliitikud peaksid katsuma oma tegevust korraldada nii, et see oleks mõlemat pidi vaadates õiglane, sest poliitilised jõuvahekorrad on pidevas muutumises, ütles õiguskantsler Ülle Madise. Ta hoiatas, et kehv poliitiline kultuur valijatele ei meeldi.

Madise märkis, et õiguskantsleri ülesanne ei ole hinnata Narva poliitilise patiseisu õiguspärasust, kuna sellega tegeleb praeguse korralduse kohaselt justiits- ja digiministeerium. Küll aga rõhutas Madise kirjas Narva poliitikutele vastastikku austava poliitilise kultuuri tähtsust.

"Alati sellistel puhkudel oleks poliitikutel mõistlik mõelda ennast mõlemale poolele, nii umbusaldajate poolele kui ka nende poolele, keda umbusaldatakse, ja katsuda oma tegevust korraldada nii, et see oleks mõlemat pidi vaadates õiglane," selgitas Madise. "Jõuvahekorrad ja koalitsioonid muutuvad ning poliitilisel kultuuril on omadus muutuda järjest viletsamaks, kui reegleid kuritarvitatakse," lausus Madise.

Õiguskantsleri sõnul peaksid Narva volikogu liikmed ja linnapeakandidaadid aru saama, et nad on kõik varem olnud ja tõenäoliselt on ka tulevikus kord ühel, kord teisel positsioonil. See tähendab, et mõistlik on reegleid järgida ning eeldada seda hiljem ka teistelt.

"Kui küsimus ei ole selles, mis on Narva elanike jaoks parim ja kuidas Narvat kõige paremini arendada, vaid pigem on küsimus toolide ümberjagamises – näiteks enne riigikogu valimisi –, siis see kindlasti ei ole niisugune poliitiline kultuur, mida tuleks tervitada," märkis õiguskantsler.

Madise nentis, et paraku jõuab ka mujalt Eestist nendeni vaidlusi, kus mäng käib puhtalt võimu ja palgaliste ametikohtade ümberjagamise peale, ilma et linnaelanike seisukohalt oluline sisuline arendus üldse mängus oleks.

Loksa hoiatav eeskuju

Narvas toimuva taustal tuletas Madise meelde 2003. kuni 2007. aastani Loksal juhtunut, kus korduvalt reegleid painutati ja kuritarvitati.

"Seda, et korraga on kaks linnapead ja kaks volikogu koosseisu, on juhtunud varemgi, aga kõige kurioossem näide ongi Loksalt," meenutas Madise, soovitades kohaliku omavalitsuse poliitika gurmaanidel uurida toonaseid põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid.

"Niisugune trall, kus ka kohalikud elanikud enam ei teadnud, kes on linnapea või kes on olnud, või koguni, et korraga on kaks inimest pukis, pahandas linnaelanikke vägagi. Nemad ikkagi soovisid, et keegi juhinduks linnaelanike huvidest," rääkis õiguskantser.

Madise märkis, et umbusaldamiste ja teiste üksikotsuste halduskohtus vaidlustamiseks ei ole praegu Eestis selget korda ning abi tuleb otsida justiits- ja digiministeeriumist, kes teostab haldusjärelevalvet ja saab hinnata, kas volikogu otsused on menetluslikult õiguspärased.

Madise juhtis aga ka tähelepanu peagi jõustuvale seadusemuudatusele, mis aitab vältida olukordi, kus volikogu esimees või aseesimees lihtsalt keeldub istungeid kokku kutsumast.

"Selleks, et niisuguseid olukordi vältida, jõustub 1. juulist kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses selge säte, mis ütleb, et neljandik volikogu koosseisust tohib ise istungi kokku kutsuda, kui volikogu esimees või aseesimees seda ei tee," selgitas Madise.

"Julgen aga kahjuks öelda, et kui soovi head, vastastikku austavat ja linnaelanikke teenivat poliitilist kultuuri tekitada ei ole, siis ega see kõikidest kuritarvituste võimalustest ka ei päästa," lisas ta.

Vaatamata ülekaalule pole Narva volikogu opositsioon saanud esimeest ega linnapead umbusaldada alates märtsist. Volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin on istungeid tühistanud ja umbusaldusavaldusi tagasi lükanud.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

heategu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

17:16

Spordiselts Kalev valis presidendiks Meriste, asepresidentideks Klavani ja Klandorfi

17:07

Otse kell 19.15: heategevuslik Pardiralli

17:00

Korruptsiooniskandaalide tõttu kukkus Hispaania sotsialistide toetus järsult

16:57

Jaap Ora vaidlustas oma ametist vabastamise

16:42

Böckler vahetas Poolas klubi

16:40

Gaasivõrk kehtestas koduklientidele 7,32-eurose püsitasu Uuendatud

16:25

Frederik Küüts: väga palju peab ohverdama, et sellist elu elada

16:23

Lavastaja Ringo Ramul: kõhklus saadab mind kogu aeg

16:14

Kevin Saar sai MM-etapil ühe võidu

16:09

Ministeerium otsib lahendusi Hiiumaa erakorraliste patsientide transpordiks

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

31.05

Sõja 1558. päev: Ukraina tabas naftatehast Saratovis Uuendatud

00:15

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

08:18

Prantsuse presidendivalimistel võib täituda Euroopa Liidu õudusunenägu

31.05

Jalgpallifännidele valmistavad muret USA-s peetava MM-i piletihinnad

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti Uuendatud

12:54

Prantsuse merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri Uuendatud

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

11:10

Zelenski näeb kuni talveni võimalust rahukõnelusteks Uuendatud

11:03

Riigikohus tühistas MTÜ Meie Nursipalu taotlusel RMK raieload

08:15

Purga algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve

ilmateade

loe: sport

17:16

Spordiselts Kalev valis presidendiks Meriste, asepresidentideks Klavani ja Klandorfi

16:42

Böckler vahetas Poolas klubi

16:14

Kevin Saar sai MM-etapil ühe võidu

15:47

Gregor Jeets alustas McLareni ringrajasarja poodiumikoha ja võiduga

loe: kultuur

16:23

Lavastaja Ringo Ramul: kõhklus saadab mind kogu aeg

14:31

Galerii: Tallinnas toimus neljandat korda laste džässifestival Kräsh

14:13

Rahvusvaheline õudusmenuk "Tagatoad" kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 7000 külastuse

13:21

Kultuuriportaal soovitab: Peeter Simmi lühidokumentaal "Mitut värvi haldjad" Jupiteris

loe: eeter

17:07

Otse kell 19.15: heategevuslik Pardiralli

16:25

Frederik Küüts: väga palju peab ohverdama, et sellist elu elada

16:23

Lavastaja Ringo Ramul: kõhklus saadab mind kogu aeg

15:35

Kristjan Sarv: mulle pole võõrad surmalähedased kogemused

Raadiouudised

15:30

Riigikogu kultuurikomisjon soovib suurendada ekspertide arvu ERRi nõukogus

15:25

Hiiumaa haigla ootab riigilt otsuseid ja tuge erakorraliste patsientide transpordiks mandrile

15:20

Raadiouudised (01.06.2026 15:00:00)

13:25

Enamik tudengeid peab kõrghariduse omandamiseks kooli kõrvalt tööl käima

13:20

Ryanair lõpetab sügisest otselennud Tallinnast Berliini

13:20

Bulgaariat ootab EL-i ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus

13:15

Riigikogus olev eelnõu muudab tiheasustusaladel ehitamise lihtsamaks

12:15

Raadiouudised (01.06.2026 12:00:00)

09:20

Raadiouudised (01.06.2026 09:00:00)

31.05

Uluki-õnnetusi juhtub Eestis rohkem hommikul ja õhtul

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo