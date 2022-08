Sotsid nõuavad Kõlvartilt linnaettevõtete nõukogude fundamentaalset reformi

Sellest, et Tallinna linnaettevõtete ja sihtasutuste nõukogud tuleb ümber teha, rääkisid sotsid juba siis, kui sõlmisid keskerakondlastega koalitsioonilepingu. Õige pea lubati sotsiaaldemokraatidel nimetada nõukogudesse oma esindajad. Sellest aga ei piisanud.

"Me ei ole tegelikult jõudnud sinna, et nõukogu iseseisvalt suudaks seda juhtimisvastutust kanda," ütles Tallinna linnavolikogu esimees Jevgeni Ossinovski (SDE).

Sotsiaaldemokraatidel on endisel südamel 20-aastase staažiga keskerakondlase Andrei Novikovi nimetamine Tallinna Linnatranspordi juhatusse. Ossinovski sõnul oli Novikovi valimine sümptom, mis näitab kätte süsteemsed vead.

"Äriühingute ja sihtasutuste nõukogud ja nende mehitamise printsiibid vajavad fundamentaalset reformi," kirjutas volikogu esimees linnapea Mihhail Kõlvartile (KE).

"Pehmelt öeldes, mitte kõikide nõukogude liikmed ei oma vajalikku kompetentsi, et seda tööd teha," ütles Ossinovski, kelle hinnangul suurendab praegune madal juhtimiskvaliteet ohtu, et avalikke vahendeid väärkasutatakse.

Kõlvart: meil on lahkarvamusi

Ettepanekuid olukorra põhimõtteliseks muutmiseks ootab Ossinovski Kõlvartilt hiljemalt augusti lõpuks. Linnapea ütles seepeale, et kõiki küsimusi võib Keskerakond sotsiaaldemokraatidega arutada.

"Mingit fundamentaalset valemit selle nädala jooksul ei teki, see on arusaadav," sõnas linnapea. "Ma arvan, et meil on mõned erimeelsused või lahkarvamused sel teemal."

Nii näiteks leiab Kõlvart, et Novikovi valimine linnaettevõtte juhatusse oli väga hästi korraldatud. Ossinovski jälle kurdab, et nõukogu roll valikus jäi liialt väikeseks. Ta juhtis tähelepanu, et sisulise valiku tegi linnapea käskkirjaga loodud komisjon.

"Kui nõukogule kuskilt kõrvalt esitatakse juhi kandidaat ja öeldakse, et võta või jäta, siis see tegelikult ei ole juhi valimise protsess," sõnas Ossinovski.

Ossinovski lisas, et nõukogule ei tutvustatud ka komisjoni protokolle, ühtlasi ei antud selle liikmetele mõtlemisaega, sest ettepanek Novikov ametisse nimetada saabus keset nõukogu istungit.

"Kui nõukogud koosneks inimestest, kes tegelikult on mitte teatud poliitilise reaalsuse tõttu seal, vaid muudest sisulistest kvaliteetidest lähtuvalt, siis nõukogu liikmed ei laseks endaga niimoodi teha, sest vastavalt seadusele on neil isiklik vastutus nende otsuste ees, mis nad nõukogus teevad," märkis Ossinovski.

Mihhail Kõlvarti sõnul oli komisjon professionaalne ning ettevõtte nõukogul oli võimalus Novikov juhatusse valida või mitte valida. "Seega on täidetud Tallinna linna huvid lähtuvalt loodud regulatsioonist ja on täidetud ka seaduse normid, ehk nõukogu roll valida või mitte valida kandidaati," rääkis Kõlvart.

Kõlvart selgitas, et Novikovi valimise protsessis polnud midagi erakordset. Spetsiaalsed komisjonid pakuvad otsustamiseks linnaasutuste juhikandidaate. "On üks kandidaat, kes tuleb istungile ja linnavalitsus siis räägib temaga ja kinnitab või ei kinnita. Ma ei mäleta, et oleks kunagi nii, et ei kinnitaks," kirjeldas Kõlvart oma kogemust viimasest kümnest aastast.

Sotsidele on küsimus põhimõtteline

"Kui protsess annab tulemusena selle, mis ta andis, siis ausalt öelda on protsessis siiski viga sees," ei anna Novikovi valimine Ossonovskile rahu.

"Loomulikult, alati võivad tekkida erinevad emotsioonid, erinevad arusaamad, sealhulgas ka poliitilised arusaamad. Ja ka loomulikult ka poliitiline kurbus võib tekkida ühel või teisel põhjusel," arutles linnapea Mihhail Kõlvart. "Aga koalitsioon ongi selleks, et probleeme lahendada."

Mis saab juhul, kui Kõlvart sotside seatud tähtajaks ehk augusti lõpuks oma lahendusvariante välja ei käi, jättis Ossinovski enda teada. Küll aga märkis ta, et tegu on sotside jaoks printsipiaalse küsimusega.

"No lahendus peab tulema, siin ei ole küsimust," sõnas volikogu esimees. "Seda varianti, et kõik jääb samamoodi, seda varianti mina ei näe."

Sotsiaaldemokraatide poolt on Novikovi valimist ja linnaettevõtete nõukogude küsimust laiemalt kritiseerinud just volikogu esimees Ossinovski. Linnavalitsusse kuuluvad sotsid on seni hoidnud madalamat profiili.

Abilinnapea Kaarel Oja märkis kolmapäevasel pressikonverentsil, et Novikovi nimetamise asjus tajub muret ka tema.

"Millele volikogu esimees tähelepanu juhib, on süsteemsem teema," sõnas Oja. "Koalitsioonilepingus on kokku lepitud eesmärk juhtimiskvaliteeti parandada, me peame sellega edasi liikuma."

Oja usub samuti, et nõukogudesse on tarvis rohkem eksperte ja poliitilist tasakaalu. Siinkohal sai Keskerakonna juhitud linnavalitsus Oja käest ka natuke kiita.

"Tallinna linnavalitsus on kindlasti liikunud selles suunas, et seda tekiks juurde. Olukord on oluliselt paranenud aastatega, aga kindlasti saab edasi minna ja veel paremini teha," sõnas Oja.