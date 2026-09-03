Tallinna linnavolikogu valis teiseks aseesimeheks Madle Lippuse

Tallinna linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul on positiivne, et opositsioonil õnnestus oma kandidaadi osas kokku leppida ja tema valimiseks vajalikud hääled koondada.

"Volikogu juhtimises on oluline, et esindatud oleksid nii koalitsioon kui ka opositsioon. Mul on hea meel, et opositsioon suutis kokku leppida ja tagada kandidaadile valimiseks vajaliku toetuse," ütles Kõlvart.

Vastvalitud teine aseesimees Madle Lippus leiab, et hääletustulemus on samm lähemale toimivale poliitilisele kultuurile Tallinnas.

"Kuigi selle otsuseni jõudmine võttis aega üheksa kuud, siis on lõpptulemus positiivne ning soovin selle eest tunnustada ka koalitsioonisaadikuid," lisas ta.

"Tänan kõiki volikogu liikmeid, kes otsustasid minu kandidatuuri toetada. On rõõm, et kuigi volikogus on esindatud väga erinevad maailmavaated, siis on võimalik leida ühisosa ja teha otsuseid linna toimimise huvides," sõnas Lippus.

Lippus oli ainus opositsiooni esitatud kandidaat. Tema poolt hääletas 42 volikogu liiget, üks oli vastu.

Tallinna linnavolikogu otsustas 2. detsembril 2025 valida volikogule kaks aseesimeest. Toona toimusid valimised ühe aseesimehe kohale ning selleks valiti Sven Sester (Isamaa). Tallinna põhikirjast lähtudes, teise aseesimehe valimisi tol istungil ei korraldatud.

Teise aseesimehe valimised toimusid 22. jaanuaril ja 16. aprillil 2026, kuid kummalgi korral ei õnnestunud aseesimeest valida, sest hääletusel ei osalenud piisaval arvul volikogu liikmeid.

Linnavolikogu aseesimees valitakse volikogu liikmete seast salajasel hääletusel. Valituks osutumiseks peab kandidaat saama volikogu koosseisu häälteenamuse ehk vähemalt 40 poolthäält.