X!

Tallinna linnavolikogu valis teiseks aseesimeheks Madle Lippuse

Eesti
Tallinna linnavolikogu aseesimees Sven Sester, teine aseesimees Madle Lippus ja linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart.
Tallinna linnavolikogu aseesimees Sven Sester, teine aseesimees Madle Lippus ja linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. Autor/allikas: Karli Saul/Tallinna Strateegiakeskus
Eesti

Tallinna linnavolikogus valiti neljapäevasel istungil volikogu teiseks aseesimeheks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja Madle Lippus.

Tallinna linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul on positiivne, et opositsioonil õnnestus oma kandidaadi osas kokku leppida ja tema valimiseks vajalikud hääled koondada.

"Volikogu juhtimises on oluline, et esindatud oleksid nii koalitsioon kui ka opositsioon. Mul on hea meel, et opositsioon suutis kokku leppida ja tagada kandidaadile valimiseks vajaliku toetuse," ütles Kõlvart.

Vastvalitud teine aseesimees Madle Lippus leiab, et hääletustulemus on samm lähemale toimivale poliitilisele kultuurile Tallinnas.

"Kuigi selle otsuseni jõudmine võttis aega üheksa kuud, siis on lõpptulemus positiivne ning soovin selle eest tunnustada ka koalitsioonisaadikuid," lisas ta.

"Tänan kõiki volikogu liikmeid, kes otsustasid minu kandidatuuri toetada. On rõõm, et kuigi volikogus on esindatud väga erinevad maailmavaated, siis on võimalik leida ühisosa ja teha otsuseid linna toimimise huvides," sõnas Lippus.

Lippus oli ainus opositsiooni esitatud kandidaat. Tema poolt hääletas 42 volikogu liiget, üks oli vastu.

Tallinna linnavolikogu otsustas 2. detsembril 2025 valida volikogule kaks aseesimeest. Toona toimusid valimised ühe aseesimehe kohale ning selleks valiti Sven Sester (Isamaa). Tallinna põhikirjast lähtudes, teise aseesimehe valimisi tol istungil ei korraldatud.

Teise aseesimehe valimised toimusid 22. jaanuaril ja 16. aprillil 2026, kuid kummalgi korral ei õnnestunud aseesimeest valida, sest hääletusel ei osalenud piisaval arvul volikogu liikmeid.

Linnavolikogu aseesimees valitakse volikogu liikmete seast salajasel hääletusel. Valituks osutumiseks peab kandidaat saama volikogu koosseisu häälteenamuse ehk vähemalt 40 poolthäält.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

uus saade

uus teadussaade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:24

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:13

Saksa droonijuhtumis kahtlustatav Läti kodanik elas aastaid Venemaal

19:08

Vuelta etapi võitis noor üllatusmees

19:05

Tallinna linnavolikogu valis teiseks aseesimeheks Madle Lippuse

18:54

Maaelu Teadmuskeskuses avati Oliver Soomets skulptuur

18:48

The Telegraph: Iraani uus juht tugevdab vanema põlvkonna toel oma võimu

18:41

Eksperdid: kütusehindasid mõjutab tanklakettide jätkuv hinnasõda

18:39

Režissöör Ivan Pavljutškov: "Morten" on enese leidmise lugu

18:39

Kaido Ole pani uuel näitusel halva tunde piltidesse

18:35

Maaelu Teadmuskeskuse uue hoone fuajee sai Oliver Soometsa loodud skulptuuri

anna oma hääl

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

02.09

Kaitseminister Hanno Pevkur astus ametist tagasi Uuendatud

11:42

Vaher võttis vastutuse: RKIK ei veendunud, et 70 miljoni euro leping jõudis riigikontrollini

08:29

Eestile mürske lubanud indialaste firma: kahju kandsime hoopis meie

15:59

Venemaa kaotas Ukraina rindel teist kuud järjest üle 40 000 sõduri Uuendatud

02.09

Riigikogu valis Ülle Madise Eesti järgmiseks presidendiks Uuendatud

02.09

Pevkur mürsutehingust: toode pole kasutu, vaid ebakvaliteetne

02.09

Üks staažikamaid käsundusohvitsere paneb ameti koos Karisega maha

02.09

Vaher 70-miljonisest mürsutehingust: vastutab endine RKIK-i peadirektor

02.09

Hollandi keskpank viis 86 tonni kulda USA-st ja Kanadast Londonisse

11:04

Hambaarstide infosüsteemist lekkisid patsientide terviseandmed

ilmateade

SPORT

19:08

Vuelta etapi võitis noor üllatusmees

18:23

Superkarika kohtumine avab käsipallihooaja

17:53

Teenekas jalgpallitreener mõtles ümber ja naasis Ghana tüüri juurde

17:15

Jaspar Vaher stardib koos uue kaardilugejaga Itaalias asfaldirallil

loe: kultuur

18:54

Maaelu Teadmuskeskuses avati Oliver Soomets skulptuur

18:39

Režissöör Ivan Pavljutškov: "Morten" on enese leidmise lugu

18:39

Kaido Ole pani uuel näitusel halva tunde piltidesse

18:26

Tšellist Edgar Moreau: interpreet on tõlk helilooja ja publiku vahel

loe: eeter

16:53

Psühhiaater: sõltuvustele ei ole imeravimit

16:01

Emili Rohumaa: tuleb üks äge ja tihe hooaeg

15:04

Psühholoog: lapse jaoks on kõige olulisem julgeda oma ärevusest rääkida

14:23

Vikerraadio sügisprogrammi jagub ajalugu, teadust ja uusi arvajaid

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (03.09.2026 18:00:00)

18:35

ERMi staatuse muutmine jõuab kooskõlastusringile

18:30

Eestit ähvardab oht, et kaduma läinud mürsuraha tuleb Euroopa Liidule tagasi maksta

15:20

Raadiouudised (03.09.2026 15:00:00)

13:35

Palgad tõusid aastaga 5,5 protsenti

13:30

Euroopa Liidus kaalutakse Vene kodanikele karmimaid viisapiiranguid

12:20

Raadiouudised (03.09.2026 12:00:00)

10:50

Lääneranna vald ei leidnud huvilisi päikesepargi rajamiseks

10:45

Tartu korterite müügiturul on praegu pakkumisi rohkem kui ostjaid

09:20

Raadiouudised (03.09.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo