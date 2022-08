Riia punamonumendi eemaldamisel on kinni peetud paarkümmend korrarikkujat

Riias on jõutud kahe päevaga osa Võidu pargi hiiglaslikust punamonumendist maha võtta. Politsei hoiab rahvast eemal ja on kahel õhtul kokku kinni pidanud ligi paarkümmend korrarikkujat.

Rahvale suletud ala Võidu pargi ümber suureneb iga päevaga ja punakompleksi lammutatakse suures osas üldsuse eest varjatult. Näha on võimsaid ekskavaatoreid ning suuri konteinereid, kuhu pannakse monumendi osad ja ehituspraht. Pargi basseinis olnud kalad viiakse Riia loomaaeda.

Et Riia linnavalitsus on otsustanud samba mahavõtmise tööde kohta infot mitte anda, tuleb lähtuda põhimõttest oma silm on kuningas. Ja see silm ütleb täna, et skulptuurid on jõutud maha võtta, sealhulgas ka naise kuju. Kuid 80 meetri kõrgune obelisk on veel püsti.

Sõdurite skulptuurid jõuti maha võtta juba eile, naise kuju viidi ära kolmapäeva hommikul. Kolmel päeval on Võidu pargi ümber olnud rahvast vähe - suured politseijõud ajavad inimesed ära - kuid kahel õhtul on mõned kümned samba mahavõtmise vastu protestijad siiski kohale tulnud. Esmaspäeval pidas politsei kinni viis ja teisipäeva õhtul 14 inimest.

Inimeste arvamust küsida on keeruline, sest kaamera ees ei soovita rääkida.

"Kõik normaalsed lätlased arvavad, et samba mahavõtmine on õige otsus," ütles kohalik elanik Edmnunds.

"Mul endal pole selle sambaga mingit sidet. Kuid ma mõistan inimesi, kes tulid 9. mail siia oma vana- ja vanavanemate ning laste ja lastelastega, sest nende jaoks oli see pidupäev ja mälestuspäev. Mul on täiesti ükskõik – olgu, ma ei ela selles linnaosas – kas see mälestusmärk on siin või mitte. Kuid ma saan aru neist, kelle jaoks oli see mingi mälestuspaik," rääkis riialane Sarmite.

Riia linnapea Martinš Stakis kutsus kolmapäeval oma nõuniku vahendusel rahvast mitte segama punakompleksi lammutustöid. Stakise sõnul on arvamused küll erinevad, kuid parlamendi ja Riia linnavolikogu otsuseid tuleks austada ja täita.

Kohus arutas täna Läti Vene Liidu kaebust, sest Riia linnavõim keelas ära monumendi juures kavandatud protestiavalduse. Kohus selgitas, et saab vaid hinnata keelu õiguslikku poolt, mitte aga seda tühistada. Nüüd kavandab Vene Liit uut piketti 7. septembril seimi hoone ees, et protestida venekeelse õppe vähendamise vastu Läti koolides.