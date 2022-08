Euroopa riigid on energiakriisile kulutanud 280 miljardit eurot

Brüsselis paiknev mõttekoda Bruegel on kokku arvanud, et Euroopa riigid on erinevate meetmetega kulutanud energiakriisi lahendamisele ligikaudu 280 miljardit eurot. Kulude hulka on arvestatud nii toetused väikeettevõtetele kui ka otsemaksed elanikele, vahendab Bloomberg.