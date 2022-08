Elektrilevi tõstab kahe protsendi võrra võrgutasu

Võrgutasu muudatus on vajalik, et katta kaoelektri ostmisega kaasnevaid kulusid. Kõrgemate elektrihindade mõju vähendamiseks kooskõlastas konkurentsiamet alates 1. detsembrist võrguteenuse hinna kaheprotsendise tõusu, teatas Elektrilevi neljapäeval pressiteate vahendusel.

"Elektrivõrk vajab igapäevaseks toimimiseks elektrit ja see kulu on Elektrilevi jaoks sel aastal kasvanud ligi 2,5 korda. 2022. aastal on Elektrilevi jaoks järskude elektri hinnatõusude tõttu elektrikulu kasvanud tänaseks juba enam kui 14 miljoni euro võrra. Võrgutasu tõus on hädavajalik, et tagada kaoelektri ostukuludeks vajalikud vahendid ning samal ajal tagada järjepidevalt võrgu hooldamine ja arendamine," kommenteeris Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm tõusu põhjust.

"Praeguses olukorras ületavad meie poolt tehtavad investeeringud võrku võrgutasudest saadavat tulu, mis ei ole jätkusuutlik. Oleme võrku liitnud rekordarv mikrotootjaid, aga soovijate arv ületab endiselt võrgu võimekuse piire," lisas Härm.

2022. aastal investeerib Elektrilevi elektrivarustuse järjepidevuse tagamiseks ca 100 miljonit eurot.

1. detsembrist kehtima hakkava hinnakirjaga saab tutvuda Elektrilevi kodulehel. Võrgutasu tõus on kõikidele klientidele ühetaoline.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 63 000 kilomeetrit elektriliine ja 25 300 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 533 000.