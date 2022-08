Tallinna Linnateatri ehitus läheb maksma mitu miljonit rohkem

Tallinna abilinnapea Kaarel Oja (Sotsiaaldemokraadid) nentis linnavolikogu infotunnis küsimustele vastates, et Linnateater on kõige kallim ehitis praeguses linnaeelarves. Maja on läinud ka oodatust kallimaks. "Kui eelmise aasta lõpus võis ehitusmaksumuseks hinnata 28,5 miljonit eurot, siis teise lisaeelarvega suurenes see 2,5 miljoni võrra ja puudu on veel 1,5 miljonit. Nelja miljoni eurone kallinemine," ütles Oja.

"Summa pole kasvanud vale planeerimise tõttu, vaid puhtalt selle pärast, mis toimub ehitusturul," märkis ta.

Tänases teadmises alustab Tallinna Linnateater uues majas kahe aasta pärast lavastuste andmist. "Esimeseks hooajaks saab teatrile 2024/2025 hooaeg, aga maja tuleb neile üle anda palju varem, sest seal on ka uuslavastuste proovide etapp. Arvatavalt on ehitus lõpetatud ja maja üle antud 2023. aasta lõpus," ütles Oja.

Lootus, et hoone valmimist võiks rahastada ka riik, pole surnud, märkis Oja. Tema sõnul suhtlus sellel teemal kultuuriministeeriumiga käib. "Harukordne asi, et riik ja linn suutsid kokku leppida, et rahastavad koos sellise asutuse. Selle eest tuleb tänada (toonast peaministrit - toim.) Jüri Ratast. Loodame, et saame seda koostööd riigiga jätkata," rääkis Oja.

Tallinna Linnateatri uus hoonetekompleks sai nurgakivi tänavu veebruaris. Arendus toob teatrile juurde 620 kohta. Linnateatri arendusprojekti käigus ehitatakse välja Laia ja Aida tänava vaheline kvartal koos Põrgulava laiendusega. Muinsuskaitse nõudeid arvestades rajatakse teatrile kaks uut hoonet ja rekonstrueeritakse olemasolevad, nii et kahest sisehoovist moodustub terviklik kompleks.

Hooned projekteeris Salto Arhitektuuribüroo koostöös Projektipea OÜ-ga. Kvartali ehitustööd algasid teatripäeval 2021.