Suurbritannias tõusevad elektri- ja gaasihinnad 80 protsenti

Suurbritannia riiklik regulaator Ofgem teatas reedel, et keskmiste majapidamiste gaasi- ja elektriarved tõusevad alates oktoobrist praeguselt 1971 naelalt aastas 3549 naelani.

Ofgemi teatel on 80 protsendiline tõus tingitud gaasi ja elektri hulgihindade tõusust, mille põhjustas Venemaa sissetung Ukrainasse. Venemaa piirab nüüd energiatarneid Euroopasse, vahendas Financial Times.

Järgmisel kuul valib tooride partei omale uue esimehe. Uuest esimehest saab ka Suurbritannia järgmine peaminister. Suurbritannia võimud on üha suurema surve all, et nad toetaksid hinnatõusu tõttu majapidamisi.

Ofgemi tegevjuht Jonathan Brearley hoiatas, et mais välja kuulutatud 15 miljardi naela suurusest abipaketist enam ei piisa. Selle paketi raames saab iga leibkond 400 naela hüvitist.

"Valitsuse toetuspakett pakub praegu abi, kuid on selge, et uus peaminister peab järgmisel aastal toimuva hinnatõusu mõjuga tegelemiseks edasi tegutsema. Reageerimine peab vastama meie ees seisva kriisi ulatusele," ütles Brearley.

Rahandusminister Nadhim Zahawi tunnistas, et energiahindade tõus põhjustab paljudele inimestele stressi ja ärevust.

"Ma töötan selle nimel, et töötada välja võimalused edasiseks toetuseks. See tähendab, et uus peaminister saab esimesel võimalusel pakkuda toetust neile, kes seda kõige rohkem vajavad," ütles Zahawi.

Konsultatsioonifirma Cornwall Insight hoiatas, et järgmise aasta esimeses kvartalis võib hinnalagi ulatuda juba 5386,71 naelani. Järgmisena kohandab Ofgem ülemmäära jaanuaris, kuna agentuur teeb ülevaatusi iga kolme kuu tagant.

"Tänane päev peaks olema poliitikutele äratuseks. Ilma selle riigi energiasüsteemi muutmiseta kannatavad tagajärgede tõttu tarbijad, ettevõtjad ja majandus," teatas Cornwall Insight.