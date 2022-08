Majanduskomisjon saatis universaalteenuse eelnõu esimesele lugemisele

Oktoobrist kehtima hakkav universaalteenus on alternatiiv börsipõhistele pakettidele, mille hind ei sõltu börsi kõikumisest, vaid elektri tootmiskuludest, konkurentsiameti poolt paika pandud elektritootja kasumist ja keskkonnatasust.

"Ta annab neile inimestele, kes lähevad üldteenuse peale või lõpetavad oma lepingu, valivad universaalteenuse, selle teadmise, et nende hind on üsna selges vahemikus, et see ei kõigu nii tohutult. Ta võib küll kõikuda, vastavalt sellele, mis on Eesti Energia sisendid, aga ta ei ole ikkagi enam selles börsivahemikus, ei kõigu," rääkis riigikogu majanduskomisjoni esimees Kristen Michal (RE).

Komisjon on üksmeelel, et kriisi ajal tuleb tarbijaid aidata, kuid opositsiooni hinnangul on tegu pooliku lahendusega. EKRE ridadesse kuuluv majanduskomisjoni aseesimees Rene Kokk ütleb, et veel pole selge teenuse hind.

"Selle hinna üle on spekuleeritud ajakirjanduses erinevalt. On räägitud 150-200 euro vahel, aga kui me vaatame kasvõi Eesti Energia üldteenuse hinda viimase kolme aasta jooksul, siis ma julgen küll väita, et see hind saaks olla oluliselt soodsam," sõnas Kokk.

Kokk lisas, et universaalteenuse lõpphinda saaks oluliselt langetada, kui elektritootmisest eemaldada CO2 kvoodi hind.

"Kvoot on ju praegu valitsusele või riigile eelarvetulu, et kvooditulu müüakse maha. Kuna me oleme praegu sellises väga erandlikus ja raskes olukorras, siis tuleb teha ka otsuseid ja see kvoodi hinna kompenseerimine on üks lahendusi," rääkis Kokk.

Keskerakondlase ja majanduskomisjoni liikme Taavi Aasa sõnul keskendub universaalteenus vaid eratarbijatele, kuid jätab ettevõtjad hätta.

"Ettevõtjad on täpselt samamoodi raskustes. Läbi ettevõtjate tulevad hinnatõusud inimestele, täiendav inflatsioon. Ja veel kord, inimeste väga suur oht, töötajatel väga suur oht kaotada töökoht," ütles Aas.

Aasa sõnul oleks ettevõtjatele leevendus näiteks energia ülekandetasude kompenseerimises. Komisjoni esimehe Michali sõnul ettevõtlustoetus universaalteenuses ei kajastugi.

"See seaduseelnõu puudutab universaalteenust, mis on siis kodanikele ehk siis elanikele ja kodutarbijatele ja korteriühistutele jne. Ettevõtluse toetamismehhanisme arutab valitsus eraldi, seda ka minister meile rääkis ja lubas," ütles Michal.

Universaalteenus on esialgu mõeldud neljaks aastaks ning vajadusel seda pikendatakse. Riigikogu koguneb erakorraliselt eelnõud arutama tuleval nädalal.