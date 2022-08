Tallinna lastekodu Mustamäe majas avati lastele teraapiaaed

Tallinna Lastekodu Mustamäe majas elab 21 raske ja sügava puudega last, kellest paljudele maailm piirdubki vaid selle maja ja hooviga. Lisaks tavalisele mängumaale on seal nüüd olemas ka teraapilised roheaiad.

"Kuna meil on erivajadustega lapsed, siis nendel ei ole võimalust sõita linnast välja kuskile, metsa mustikale või maale vanaema juurde, siis me otsustasime et toome kõik selle siia," ütles Tallinna lastekodu majandusjuht Merike Lukas.

Juba eelmisel aastal tehti algust tarbeaiaga, kust korjati esimesed omakasvatatud viljad. Peenarde vahel saab mõnusalt liikuda ka ratastoolis.

"See pakub neile rõõmu ja eelmisel aastal saime hästi palju kogemust tarbeaia osaga, mis oli esimene, mis sai loodud õppeprojekti raames. Te ei kujuta ette, millist rõõmu pakkus värske hernes, mis nad said otse peenrast. Sellel lapsel, kes viibib hästi palju toas ja kelle liikumine on piiratud pakub see väga palju rõõmu," rääkis Tallinna lastekodu psühholoog Tatiana Mikhitaryan.

Eile avati tarbeaia kõrval asuv unikaalne meelte aed, kus näiteks nägemispuudega laps saab looduse ja taimede mitmekülgsust kogeda neid puudutades ja nuusutades.

"Meelte aed on üks osa sellest aiast ja teraapiline eesmärk on selles, et nendele lastele, kelle võimalused on hästi piiratud - räägime lastest, kellel on liitpuue, liikumispuue - ja mõni kord on selle lapse elu piiratud ainult kodu ja kooli, voodi või ratastooli vahel. Sellele lapsele tahtsime pakkuda midagi sellist, mis teeb tema elu huvitavamaks, mis ärataks ta meeled," selgitas Mikhitaryan.

Aiaprojekt sai teoks Tallinna linna, annetajate ja vabatahtlike abiga ning Merike Lukas ütleb, et see on alles algus. "Me ei jää paigale. Tallinna lastekodul on üle 30 maja Tallinnas ning aedade projekt jätkub ka lastekodu teistes majades," ütles Lukas.