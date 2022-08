Tallinn tutvustas elurikka haljastuse kataloogi

Elurikka haljastuse kataloog on elektrooniline abivahend, kuhu on koondatud andmed umbes 900 taimeliigi kohta, mis tunnevad end hästi linnakeskkonnas, pakuvad silmailu inimestele ja elukeskkonda kasulikele putukatele. Esialgu on valmis umbes kolmandik andmebaasist.

"Peenarde planeerimisel on vaja jälgida, mis ruum see on, kuhu see ala tuleb. Kui suur see on, sellest oleneb, kui suur istutusala tuleb, siin on mesilastele sobilike taimedega peenrad. Värvivalik on ka üks temaatika, mis tahab läbi mõtlemist, ja kui inimene vaatab seda, et see oleks harmoneeruv ja kena vaadata," lausus kataloogi koostaja ja Tallinna botaanikaaia vanemaednik Liivi Jõekalda.

Elurikkust toetav linnahaljastus ei tähenda kindlasti vaid niitmata muruplatse. See on hoolikalt läbimõeldud ja tasakaalus keskkonnakujundus, kus ruumi nii roosipeenardel ja pargikultuuril kui ka niitudel ja putukavälul.

"Ma arvan, et see viimane kaks aastat rasket aega – me kõik oleme saanud selgeks, et kui meil on raske, me tahaks minna loodusesse. Ma arvan et Tallinn on nii mitmekesise loodusega. Kindlasti ei ole nii, et jätame kõik niitmata. On alasid, mis on rohkem kasutuses ja me hooldame neid intensiivsemalt. Ma usun, et Tallinnas leiab igaüks endale (koha), kus ennast hästi tunda," rääkis Tallinna haljastusosakonna juhataja Kristiina Kupper.