Narva volikogu otsustab tuleval nädalal, kas kaebab riigi kohtusse

Kolmapäevase seisuga polnud Narva volikogu opositsioon veel kohtusse minemise otsust teinud, ütles Narva linnavolikogu esimees Vladimir Žavoronkov ERR-ile. "Volikogu koguneb erakorraliselt 7. septembril ja siis ka otsustame, mida teha," sõnas Žavoronkov.

Volikogu erakorralisele istungile eelneb linnavõimu kohtumine Stenbocki majas peaminister Kaja Kallasega. Kohtumisel loodetakse leida koosmeel. "See on üldse esimest korda, kui peaminister kutsub Narva linnajuhid Stenbocki majja. See on meile suur au ja hea märk," ütles Žavoronkov.

"Narva on samuti huvitatud, et meil oleks riigiga hea koostöö, et ei korduks olukord, mis oli paar nädalat tagasi. See pole ei linna ega riigi huvides," sõnas volikogu esimees.

"Me teame, et eesti keel on Eestis riigikeel, kuid loodame, et me leiame lisaks ka ühise keele," lisas ta.

Vladimir Žavoronkov on varem ERR-ile öelnud, et kohtusse pöördumise ajend oleks soov teada, kas valitsuse otsus tank-monument teisaldada oli seaduspärane. "Mina soovin, et see organ, mis Eesti territooriumil annab viimase sõna, on kohus. Kui kõik oli täiesti seaduslik ja kõik vastas meie põhiseadusele, siis meie, narvakad, võtame seda südamesse, aga me soovime selgitust," sõnas Žavoronkov toona.

Narva linnapea Katri Raik on lubanud tagasi astuda, kui volikogu riigi kohtusse kaebab, sest tema kohtusse pöördumist õigeks ei pea.