Karis: Gorbatšovi ajal lagunes Nõukogude impeerium

President Alar Karis rõhutas Nõukogude Liidu viimase liidri Mihhail Gorbatšovi pärandina eelkõige seda, et tema ajal lagunes Nõukogude impeerium ning paljud rahvad said vabaduse.

"Teise maailmasõja järel maailma kaheks lõhestanud raudne eesriie, mille üks purustaja oli Mihhail Gorbatšov, jagab kaheks ka suhtumise temasse. Osa jääb Gorbatšovi mäletama kui meest, kes lõpetas külma sõja ja ei takistanud Ida-Euroopa maadel iseseisvuse tagasi võtmist," kirjutas Karis.

"Teised mäletavad Gorbatšovi ka kui meest, kes tahtis vaid reformida oma kurjuse riiki, kuid glasnost ja hilisem sõnavabadus koos majanduse allakäiguga lagundasid selle režiimi, mida ei saanud koos hoida," lisas Eesti president.

"Koht ajaloos võib olla paljutähenduslik. Aga mida me kindlalt teame, on see, et koos Gorbatšoviga lõppes paljusid rahvaid ahelais hoidnud Nõukogude impeerium ja selles oli temal oluline roll. Minu kaastunne Mihhail Gorbatšovi lähedastele," ütles Karis.

Gorbatšov suri teisipäeval Moskvas 91-aastasena.