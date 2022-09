ÜRO: Hiina võib olla süüdi inimsusevastastes kuritegudes

Bachelet ütles, et teated kinnipeetavate uiguuride piinamisest on usaldusväärsed ja olukord Xinjiangis vajab kiiresti rahvusvahelist tähelepanu, vahendas The Times.

Bachelet avaldas oma aruande kolmapäeva õhtul. Hiina surve tõttu on selle avaldamist korduvalt edasi lükatud.

"Uiguuride ja teiste valdavalt moslemitest koosnevate inimgruppide meelevaldse ja diskrimineeriva kinnipidamise ulatus, see võib sisaldada kuritegusid, eriti inimsusevastaseid kuritegusid," seisab aruandes.

Eelmisel nädalal tunnistas Bachelet, et oli surve all, et ta ei avaldaks aruannet. Varem on rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid süüdistanud Bacheleti, et ta on Hiina valitsuse suhtes liiga leebe, vahendas The Times.

Hiina suursaadik ÜRO juures Zhang Jun väitis, et Hiina ametnikud polnud aruannet varem näinud.

"Xinjiangi küsimus on täielikult väljamõeldud vale ja selle eesmärk on õõnestada Hiina stabiilsust ja Hiina arengut," väitis Zhang Jun.

"Tšiili endine president Bachelet peaks jääma sõltumatuks, ta ei peaks alistuma lääneriikide poliitilisele survele," hoiatas Zhang Jun.

Rahvusvahelise inimõigusteorganisatsiooni Human Rights Watch tippametnik Sophie Richardson ütles, et aruande kriitika selgitab, miks Hiina takistas selle avaldamist.

"ÜRO inimõiguste komitee peaks kasutama aruannet, et algatada uurimine Hiina valitsuse inimsusevastaste kuritegude kohta ning võtta vastutavad isikud vastutusele," ütles Richardson.

Inimõiguslaste hinnangul on Xinjiangis vähemalt miljon uiguuri koonduslaagritesse saadetud, kus neid süstemaatiliselt piinatakse ja orjatööjõuna kasutatakse. Samuti on uiguure ja ka teisi vähemusrahvusi vägisi steriliseeritud ning seda ulatuses, mis USA ja mitme teise lääneriigi hinnangul vastab juba genotsiidi tunnustele.