Leesi Lukasele: tuleb lüüa rusikaga vastu lauda ja võidelda õpetajate palgatõus välja

"Ma arvan, et minu hea õpilane, praegune minister Lukas, tal ei ole kusagilt seda raha praegu võtta. Aga välja võidelda ministrite kabinetiistungil, rusikaga vastu lauda lüüa, nagu Peeter Kreitzberg – "kurat, kui te ei tõsta õpetajate palka 2000 euroni, siis ma lähen siit kabinetist välja". Vot niimoodi tuleb võidelda," ütles Leesi.

Leesi sõnul toob väike palk kaasa ka õpetajaameti prestiiži kaotuse.

"Kui õpetaja palk on võrdsustatud täiesti tavalise sulase palgaga, siis ei olegi oodata, et laps hakkab teda austama. Miks ta peaks teda austama? Ta ju seda puudelõhkujat ka ei austa, kes kutsuti tema hoovi peale puid lõhkuma," sõnas Leesi.

Leesi rääkis, et õpetajaamet on ühiskonnas muudetud ekspluateeritud klassi musternäidiseks. "Kui Nõukogude ajal oli õpetaja normkoormus 18 tundi, aga kui praegu on 24 tundi, siis seda ma nimetan ekspluateerimiseks," ütles Leesi.

"Kui praegu noor inimene lõpetab ülikooli ja läheb tööle ja tal on täiskoormus, siis minu arvates see peaks olema 18 tundi, mitte rohkem. Muidu ta vajub kokku, põgeneb koolist. Selle eest peab maksma hetkel 2000 eurot," märkis Leesi.

Leesi rääkis, et hindab koolis kõige raskemaks klassijuhatamist. "Klassijuhatamise eest saab mõnes koolis 120 eurot, mõnes koolis 100, mõnes koolis 140. Aga mina olen alati öelnud, et klassijuhatamist tuleb tasustada koristaja palgaga st miinimumpalgaga. Kui seda ei ole saavutatud, siis pole üldse mõtet rääkida ka, et me teeme seda ja toda ja tõstame 10 ja 15 eurot. See on naljategemine. Ja kui sellega mõeldakse, et sellega hoitakse ära õpetajate streik, siis ei, 20 euroga ei hoia ära," lausus Leesi.

Leesi rääkis, et õpetajatöös on oluline ka enese kehtestamine ja distsipliin. "Minul on olnud niimoodi, et kui mina lähen tundi, siis uks läheb kinni ja on täielik vaikus, nii et kui kärbes lendab, on ka kuulda. Ja kui kell käib, on tund läbi. See 45 minutit peab kuluma üksnes teadmiste omandamisele. Aga kui sellest kulub kümme minutit puudujate märkimise peale, siis veel aeg märkuste tegemise peale, lõpuks jääb järele üheksa või kaheksa minutit teadmiste omandamise peale. Järelikult see on vilets õpetaja," rääkis Leesi.