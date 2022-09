Vaher: politsei on sunnitud lahkujate tõttu valima, mida teha

Madalatest palkades tulenev politseinike ametist lahkumine on suur probleem, mis sunnib kaaluma, milliseid tegevusi mitte teha, rääkis Vikerraadio hommikusaates politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher.

"Keeruline on öelda väljakutse puhul, et tuleme homme. On ülesandeid, kus politsei tööst oleneb kogu riigi pilt," ütles Vaher.

Probleem palkadega on praeguseks PPA-l igal pool üle Eesti. Harjumaal on puudu 120 töötajat, kuid võrreldavas suurusjärgus on politseinikke puudu kõigis regioonides.

"Tuleb hakata mõtlema, mida me ei tee," ütles Vaher.

Vaher märkis, et PPA otsib pidevalt kokkuhoiukohti. Näiteks augustis suurendas politsei sisemise kokkuhoiu arvel 75 euro võrra patrullpolitseinike palkasid. Lõpuks on see aga tema sõnul pidev vaesuse ümberjagamine, kokkuhoiust enam ei piisa.

Vaheri sõnul peaks maksma vähemalt 1,2 Eesti keskmist alustavale politseinikule, kasvõi selleks, et väärtuslik politseinike väljaõpe ei läheks raisku. "See aitaks ka olemasolevaid politseitöötajaid ametis kinni hoida," ütles ta.

Postimees kirjutas reedel, et aastail 2017–2020 ületas neljast aastast kolmel politsei- ja piirivalveametist (PPA) lahkunute arv tööle saabunute arvu. Mullu lahkus PPA-st 615 töötajat, asemele tuli vaid 260.