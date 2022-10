Koalitsioonipartnerid pole PPA juhi kandidaadis veel üksmeelt leidnud

Politsei- ja piirivalveameti juhil seisab esmalt ees kaks suurt väljakutset: Ukraina sõjast tuleneva kriisi mõjud ning vananeva politseinikkonna juures piisava arvu korrakaitsjate tagamine.

Siseminister Lauri Läänemets leiab, et Eesti suurima avaliku asutuse juhina võiks jätkata siseministeeriumi asekantsler Veiko Kommusaar.

"Kõik kandidaadid on väga head, aga lõpuks tuleb valida neist parim. Kommusaarel on väga hea visioon, kuidas Eesti politsei peaks edasi minema, kuidas me saame inimeste turvalisust rohkem tagada olukorras, kus politseitöötajaid jääb vähemaks, sest meil on elanikkonna vananemine," rääkis Läänemets.

Ometi esitas siseminister tippametnike valikukomisjonile palve hinnata kolme kandidaati, kelle seas Kommusaart ei olnud. Riigisekretär Taimar Peterkopi juhitud komisjonis olid kaalumisel hoopis PPA peadirektori asetäitjad Krista Aas ja Egert Belitšev ning päästeameti juht Kuno Tammearu.

"Viisime läbi vaimse võimekuse testi, isikuomaduste testi, pidasime vestlused, kus kandidaadid esitasid oma visiooni ja selle põhjal panime nad pingeritta," selgitas Peterkop.

Selles pingereas sai esikoha Belitšev. Samas ei pea PPA juhi kohale konkurssi korraldama, sest tegu on julgeolekuasutusega. Seega ei teinud siseminister midagi valesti, kui tõi hiljem lauale neljanda kandidaadi, kes komisjonist läbi ei käinud.

"Minu jaoks oli natuke arusaamatu, miks me üldse pingutasime, sest see ressurss, mis me sinna alla panime, et neid kandidaate hinnata, oli ikkagi päris suur," sõnas Peterkop.

Läänemetsa sõnul jõudis ta Kommusaare juurde seetõttu, et esimese kolme kandidaadi seas oli mõni koalitsioonipartneritele sobimatu. Kes, ei soostunud Läänemets ütlema. Kommusaart soovitati ministrile PPA-st, kus asekantsler varem töötas.

Praegune politseijuht Elmar Vaher toetab oma asetäitjaid.

"Ma olen näinud kõrvalt, kuidas Krista Aas ja Egert Belitšev oma tööd teevad. Minu soovitus ministrile on valida uus politseijuht nende seast. Aga usaldan ministrit täielikult, sest tema peab uue juhiga edasi töötama," ütles Vaher.

Siseturvalisusega tegelevate inimeste seas on neid, kelle meelest pole Kommusaar parim valik. Ühelt poolt seetõttu, et tegu on ametnikuga, kes pole politseitööga ammu vahetult kokku puutunud. Samuti leitakse, et Kommusaarel ei ole suure organisatsiooni juhtimise kogemust.

"Mina ootan politseijuhilt eelkõige seda, et ta suudab protsesse juhtida ja oma meeskonda juhtida. Praegune politseijuht ei juhi 5000 inimest füüsiliselt üksi, vaid tal on selle jaoks oma meeskond ja ta juhib protsesse. See oskus on Kommusaarel ja ka tegelikult teistel kandidaatidel minu hinnangul väga hästi olemas," ütles Läänemets.

Kommusaar ise märkis, et tal on juhtimiskogemust mitmelt tasandilt, alates sellest, mida ta teeb praegu ministeeriumis, kuni aastatetaguse kogemuseni politseist.

"Ka ministeeriumitöös on tegemist mitmetahulise juhtimisega: muutuste juhtimine, protsesside juhtimine, et need muutused ellu saaksid ühiskonnas, ja loomulikult ka inimeste juhtimine," loetles Kommusaar.

"Kui ma varem politsei- ja piirivalveametis töötasin, siis oli mul ka seal juhtimiskogemus, olles jälitus- või kriminaalpolitseiüksuse juht. Hilisemas faasis avaliku korra või liikluse teemade grupijuhina oli võib-olla küll otsealluvaid vähem, aga sellevõrra suurem on protsesside ja tulemuse saavutamise juhtimine," lisas ta.

Praegu on aga tegu siiski politseijuhi kandidaadiga, sest koalitsioonipartnerid ei ole omavahel veel kokkuleppele jõudnud. Peaminister Kaja Kallas (RE) on öelnud, et soovib enne lõplikku otsustamist pakutud kandidaadiga kohtuda. Lisaks peab PPA juhi heaks kiitma riigikogu õiguskomisjon.

"Politseijuhi töö on olla dirigent. Ühe hea ja väga väärika ja sellise tugeva orkestri dirigent, kes paneb mängima iga pilli. Ja tema palgapäev on siis, kui on aplaus. Ja aplaus meie töös tähendab rahva usaldust," ütles praegune PPA peadirektor Elmar Vaher.