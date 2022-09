Vanemuise sümfoonikud puudutavad avakontserdil inimhinge sügavamaid soppe

"See on meie kontserdi avalugu. Üks väga oluline teos, mis on tegelikult Eesti publikule suhteliselt tundmatu, peaaegu võib öelda, et tundmatu ka muusikute jaoks. Selline teos nagu "Pidulik avamäng", mis viimati kanti ette 1946. aastal Estonia kontserdisaali avamisel peale pommitamist. Nüüd siis see teos saab jälle uue kuue," rääkis dirigent Risto Joost.

Joosti sõnul on selle aasta avakontserdi repertuaar tehniliselt väga nõudlik ja emotsionaalne - nii meloodiliselt kui ka harmooniliselt kaasahaarav.

"Heino Elleris kindlasti on segu romantilisest kirjaviisist, aga ka impressionismist, ekspressionismist, et need kõik on käsikäes. Vene muusikas Rahmaninov ja Tšaikovski on läbi aegade olnud populaarsed, ja põhjusega. Nad ikkagi kompvad inimhinge sügavamaid soppe ja puudutavad selliseid närve, mida ma arvan on eriti praeguses ajas vaja puudutada, et inimesed ei unustaks ära inimlikkust, ei unustaks ära kaastunnet, ei unustaks ära ka rõõmu," rääkis Joost.

Esimest korda astub koos Vanemuise sümfooniaorkestriga üles ka Klassikatähtede 2020. aasta võitja pianist Tähe-Lee Liiv, kelle esituses kuuleb Rahmaninovi 2. klaverikontserti.

"See on kindlasti üks mu lemmikumaid klaverikontserte üldse. Kõik need pikad liinid, mis seal on. See on hästi virtuoosne, pluss sul peab olema hästi selge muusikaline pilt, mida sa tahad öelda ja kuidas seda saavutada. See on hästi keeruline ülesanne," rääkis Liiv.

Lisaks täna Tartus antud kontserdile astub Vanemuise sümfooniaorkester nädalavahetusel üles Pärnus ja Tallinnas.