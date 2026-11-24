Suurbritannia siseluureteenistus MI5 hoiatas Briti kaitsetööstusettevõtteid, et Ukraina toetamise tõttu on kasvanud Vene rünnakute, sealhulgas süütamiste oht.

Briti luureteenistus pidas teisipäeval kinnise kohtumise kaitsetööstusettevõtete tegevjuhtide ja valdkonna juhtfiguuridega, et anda neile ülevaade Moskvast lähtuvast ohust, vahendas Politico.

Kohtumise järel avaldas MI5 koosseisu kuuluv Suurbritannia riiklik kaitseturbe amet (NPSA) avaliku hoiatuse Briti organisatsioonidele, kes abistavad Ukrainat sõjas, hoiatades, et Vene riik on võtnud nad sihikule.

Samm järgneb tänavu kasvanud sabotaažikatsetele Euroopa kaitsevaldkonnaga seotud rajatiste vastu.

Suurbritannia on juba rakendanud kaitsemeetmeid elutähtsa taristu ja kaitsetööstusettevõtete turvamiseks, sealhulgas taganud eripolitsei kohaloleku tuumarajatistes ning kasutanud luure- ja terrorismivastaste asutuste abi. Nüüd aga palub riik ettevõtetel ka ise oma kaitseks samme astuda.

Suurbritannia relvajõududeminister Louise Sandher-Jones ütles pärast kohtumist avalduses, et Venemaa suurenenud ohu tõttu paluti kaitsetööstusettevõtetel astuda "praktilisi samme oma inimeste, tehnoloogia ja tarneahelate kaitsmiseks".

Need sammud hõlmavad ettevõtet puudutava teabe eemaldamist veebilehtedelt ja sotsiaalmeediast, sealhulgas andmeid kaitserajatiste, toodetavate relvade, tegevuse ja töötajate ametikohtade kohta.

Samuti soovitas NPSA kaitsetööstusettevõtete töötajatel "vältida võimaluse korral etteaimatavaid rutiine", et Venemaal oleks oma käsilaste või luureteenistuste kaudu raskem neid sihikule võtta.

Septembris esitati ühele Swindonist pärit Briti mehele süüdistus riigi julgeoleku vastastes kuritegudes, kuna ta osales väidetavalt Venemaa sõjaväeluure GRU ülesandel kavas saboteerida droone tootvaid tehaseid.