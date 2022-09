Kohus tunnistas vaktsiinist keeldunud politseinike vallandamise õigusvastaseks

Halduskohus tunnistas 31. augustil tehtud otsusega õigusvastaseks politsei- ja piirivalveameti (PPA) käskkirja, mille alusel vallandati kaks politseiametnikku, kuna nad ei olnud end nõuetekohaselt vaktsineerinud. Lisaks mõistis kohus politseiametnikele hüvitise nelja ja kuue kuu keskmise palga ulatuses, teatas vallandatud politseinikke esindanud advokaadibüroo Pallo&Partnerid laupäeva hommikul.

Kohtu hinnangul seisneb ametist vabastamise aluseks olnud käskkirja õigusvastasus nõudes, mida üksinda ei saa pidada otseseks vaktsineerimiskohustuseks. Samas tuli käskkirja teise punkti kohaselt lõpetada töö- või teenistussuhe teenistujaga, kes ei ole vaktsineeritud. Praktikas tõi see kaasa kaebajate vabastamise politseiteenistusest. Seetõttu oli kehtestatud nõue kohtu hinnangul mõju poolest võrdväärne vaktsineerimiskohustusega.

Kohus leidis, et rangemate meetmete kehtestamise õigus ei tähenda, et riskianalüüsi kaudu saab kehtestada üldkohustusliku vaktsineerimise nõude kõigile konkreetsetele teenistujatele ja töötajatele ühetaoliselt. Vaatamata riskianalüüsile tuleb meetmete kohaldamist ja võimalikkust ning rakendamata jätmise tagajärgi kaaluda iga konkreetse isiku suhtes eraldi.

Advokaadibüroo advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff ütles, et ootab PPA-lt kohtulahendite valguses lahendusi, kuidas oleks mõistlik endiste ja praeguste teenistujatega lahkhelid lõpetada.

"Politsei- ja piirivalveameti töötajatest ja teenistujatest on kohtuvaidlustes hetkel ligikaudu 60 inimest. Enamikul neist õnnestus kohtu abil korduvaid esialgse õiguskaitse taotlusi tehes ja neid kahes astmes vaieldes oma töökoht säilitada. Siiski on täna, mil neilt enam vaktsineerimist ei nõuta (nõue kehtis vaid paar kuud), vaidluse all, kes peaks hüvitama menetluskulud," ütles Reilik-Bakhoff pressiteate vahendusel.

"Selles osas ootame kahes vaidluses riigikohtu seisukohta ning kahes asjas on menetlused peatatud. Eelnevast tulenevalt on kolmapäeval kahe teenistuja vabastamise osas tehtud otsused märgilise tähtsusega, kuna kohtu põhjendustest nähtub, et tegelikkuses ei saanud vaktsineerima kohustav käskkiri olla õiguspärane – õigusvastase käskkirja tekitatud kohtukulud tuleks aga hüvitada politsei- ja piirivalveametil. Ootaksin ka PPA poolt lõpuks lahendusi oma endistele ja praegustele teenistujatele asjade lahendamise ja vigade tunnistamise näol," sõnas Reilik-Bakhoff.

Tallinna halduskohus langetas kolmapäeval otsuse ka kahes haldusasjas, milles tunnistas kaitseväe poolt Covidi vastu vaktsineerimisest keeldunud ohvitseride teenistusest vabastamise õigusvastaseks.