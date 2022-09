Donald Trump nimetas president Bidenit riigivaenlaseks

Ekspresidendi hinnangul ründavad justiitsministeerium ja FBI teda ja kõiki tema toetajaid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

President Biden nimetas paar päeva tagasi Trumpi ja tema toetajaid ohuks demokraatiale ning ka sellele oli Trumpil vastus.



"Joe Biden tuli Philadelphiasse, kus esitas kõige õelama, vihkavama ja lõhestavama kõne, mille on kunagi USA president teinud. Mustates 75 miljonit kodanikku, lisaks veel umbkaudu 75 kuni 150 miljonit, kui tahame olla täpsed, kui ohuna demokraatiale ja riigivaenlased. Te kõik olete riigivaenlased. Tema on riigivaenlane, kui tahate tõtt. Riigivaenlane on tema ja rühm, kes teda kontrollib

ja kes tema ümber liigub," rääkis Trump.