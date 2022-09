Biden: Trump ja tema toetajad ohustavad USA demokraatiat

"Liiga palju sellest, mis meie riigis täna toimub, ei ole normaalne. Donald Trump ja MAGA vabariiklased esindavad äärmuslust, mis ohustab meie vabariigi aluseid," ütles Biden.

MAGA on lühend Trumpi loosungist Make America Great Again (eesti keeles: Tehkem Ameerika taas suure(pärase)ks).

Biden süüdistas MAGA vabariiklasi, et nad keelduvad tunnustamast vabu ja õiglasi valimisi.

"MAGA vabariiklased on oma valiku teinud. Nad on omaks võtnud viha ja naudivad kaost. Nad eiravad tõde ja elavad valedes," väitis Biden.

Bideni sõnul polnud tema märkused mõeldud kogu vabariiklaste parteile.

"Mitte iga vabariiklane ei võta omaks nende äärmuslikku ideoloogiat. Ma tean, sest olen töötanud peavoolu esindavate vabariiklastega. Kuid pole kahtlust, et vabariiklaste parteis domineerivad tänapäeval Donald Trump ja MAGA vabariiklased ning see on selge oht sellele riigile," ütles Biden.

"Oleme pikka aega leidnud, et Ameerikas on demokraatia tagatud. Kuid see pole nii. Peame seda kaitsma. Seiske selle eest," lisas Biden.

Vabariiklaste partei kongressisaadik Kevin McCarthy kritiseeris Bideni märkusi. McCarthy on ka vabariiklaste fraktsiooni juht USA kongressis.

"Selle asemel, et püüda meie riiki väljakutsete lahendamiseks ühendada, on president Biden otsustanud ameeriklasi lõhestada, alandada ja halvustada. Lihtsalt sellepärast, et kõik ei nõustu tema poliitikaga. See pole juhtimine," ütles McCarthy.