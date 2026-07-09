Merz: USA kiitis heaks Tomahawkide müügi Saksamaale

Ühendriigid on heaks kiitnud tiibrakettide Tomahawk müügi Saksamaale, teatas neljapäeval kantsler Friedrich Merz.

"NATO kohtumisel Ankaras leppisime Ameerika valitsusega kokku, et ostame Ameerika Tomahawki raketid ja paigutame need Saksamaale," ütles Merz avalduses parlamendile.

Tema sõnul sulgeb see samm olulise strateegilise lünga Saksamaa kaitses.

"Samal ajal töötame oma Euroopa süsteemide arendamise ja nende Euroopasse paigutamise kallal," lisas Merz.

Rakette lastakse välja peamiselt allveelaevadelt ja pealvee sõjalaevadelt ning nende lennukaugus on üle 1600 kilomeetri.

Veel mais andis Merz mõista, et kavandatud Tomahawki rakettide paigutamine Saksamaale, mille kuulutas välja endine USA president Joe Biden, jäetakse ära.

Toona viitas Merz põhjusena Iraani ja Ukraina sõdade tõttu ammendunud arsenalidele. Sellele eelnes ka Merzi ja USA presidendi Donald Trumpi tüli Iraani sõja teemal.

Aprillis ütles Merz, et Iraan "alandab" Washingtoni läbirääkimistelauas. See kutsus esile Washingtoni vihase reaktsiooni, sealhulgas Trumpi kommentaarid, et Merz teeb kantslerina "kohutavat" tööd.