Soome kriisiabipakett suurendab riigi laenukoormust 10 miljardi euro võrra

Paketis on ette nähtud laenud või tagatised ettevõtetele, kui neid ähvardab maksejõetus. Soome riik proovib nii elektriturgu rahustada. Paketi peab veel heaks kiitma parlament, vahendas Yle.

Kriisipaketist saab valitsus laenu anda elektrifirmadele, kui neid firmasid ähvardab maksejõuetus. Laenu või tagatisi saavad ainult elektrituru toimimise seisukohalt kesksed ettevõtted.

Laenu saab anda kuni 2023. aasta lõpuni. Laenuperiood oleks maksimaalselt kaks aastat. Laenude intress on 10–12 protsenti. Laen on seotud kuue kuu Euribori intressimääraga.

Viimaste kuude jooksul on energiafirmade tagatisnõuded mitmekordistunud. Tagatisraha eesmärk on tagada, et tarnehäirete korral saaks klient osta elektrit teiselt turult. Tagatisraha tagastatakse, kui lepingus sätestatud elekter on tarnitud.

Nädalavahetusel teatas Venemaa, et ei jätka gaasitarneid läbi Nord Stream 1 gaasitoru. Kremli kontrolli all olev gaasieksportija Gazprom väitis et peatamise põhjuseks oli tehniline rike.

Euroopa Liidu sõnul kasutab Moskva maagaasi majandusrelvana ning Venemaa vabandused on vaid ettekääne.