Pätsi monumendi avamine on kavandatud 21. oktoobriks

Tallinnas Estonia teatri kõrvale püstitatava Konstantin Pätsi monumendi avamine on kavandatud 21. oktoobrile, teatas abilinnapea Vladimir Svet. Praegu valatakse skulptuuri vundamenti.

"Konstantin Pätsi monumendi rajamine rahvusooperi taha koosneb kahest põhilisest osast: nendeks on skulptuur ise ning selle alla kuuluv vundament koos ümbruse korrastamisega. Praegu toimuvad monumendi vundamendi ehitustööd, millele järgneb valgustite paigaldus. Kavatseme lõpetada vundamendi ja ümbruse ehitustööd oktoobri lõpuks," ütles Svet pressiesindaja vahendusel ERR-ile. "Praeguse seisuga on avamisüritus kavandatud toimuma 21. oktoobril," lisas ta.

Pätsi pead kujutava skulptuuri vundament saab Sveti sõnul valmis septembri viimaseks nädalaks, mil hakatakse sinna graniitplokke paigaldama.

Ehkki suvel tekkis kahtlus, et skulptuur ei valmi kiviraiduriga tekkinud probleemide tõttu õigel ajal, kinnitas Svet teisipäeval ERR-ile, et pea väljatahumine on ajagraafikus ning skulptuur saab valmis lepingu täitmise tähtajaks.

Pätsile monumendi püstitamise ideekonkursi žürii valis 2020. aasta juunis võitjaks Toivo Tammiku ja Vergo Verniku töö "Riigipea".