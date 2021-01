Pätsi monumendi valmimine venib, üheks põhjuseks graniitlahmaka puudumine

Pätsi muuseumi juht Trivimi Velliste pöördus justiitministeeriumi poole, et ministeerium pikendaks toetuse kasutamise lepingut, sest monumendi rajamine on jäänud venima.

Mullu suvel otsustas ideekonkursi žürii, et Tallinna Rahvusooper Estonia juurde püstitatakse Toivo Tammiku ja Vergo Verniku töö "Riigipea".

Ideekavandi kunstiline teostamine ja arhitektuurne kavandamine koos paigaldamisega on aga osutunud keerulisemaks ja töömahukamaks, kui arvati, märkis Velliste.

"Teose autorid on selgitanud välja, et vajalike mõõtmete ja sobiva kvaliteediga graniittahukat Eestis ei leidu. See tuleb hankida välismaalt, mis on kulukam ja aeganõudvam," kirjutas Velliste taotluses.

Venima jäi ka riigihange. Mälestusmärgi autoritele väljastati alles 25. jaanuaril dokument, mis kinnitab, et nende pakkumine on tunnistatud nõuetele vastavaks ja edukaks. "Et riigihanke menetlemisele on kulunud nii palju aega, on ilmselt seletatav kahe peamise asjaoluga: esiteks, COVID-19 pandeemia jätkumine, ja, teiseks, Tallinna linnavalitsuse asjassepuutuvate allüksuste töö põhjalik ümberkorraldamine," nentis Velliste.

Vaatamata viivitustele loodetakse monument avada ja pühitseda käesoleva aasta lõpuks.

"Võttes arvesse riigihanke kavandatust pikemat kulgu, on monumendi autorid seadnud kahtluse alla MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi sellekohase soovi. Ühing jälgib sündmuste arengut tähelepanelikult ja panustab omalt poolt kõik, mis võimalik, et mälestusmärk president Konstantin Pätsile valmiks veel sel aastal," kinnitas Velliste.

Konstantin Pätsi mälestusmärgi ideekonkurss toimus 2019. aasta detsembrist kuni 2020. aasta aprillini. Võistlusele esitati 24 ideekavandit. Juunis välja kuulutatud võidutöö "Riigipea" pälvis palju kriitikat.