Kell 20.00 "UV faktoris": kas Eesti majandus elab üle energiasõja?

Viimased päevad on toonud elektriarved, mis on nii kodudes kui ettevõtete raamatupidamistes tekitanud kõva peavalu. Gaasi hind on raketina taevasse sööstnud, selle kannul on seninägematutest kõrgustes ka hinnad elektribörsil. Energiasõjas Venemaa ja Euroopa riikide vahel käivad armutud lahingud.

Mis sammud peaksid kaitsma meie majandust röövellike elektrihindade eest Kuidas saame oma majandust kaitsta? Nende küsimuste üle arutlevad saates majandus- ja taristuminister Riina Sikkut, Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter, toiduliidu juhataja Sirje Potisepp ning energiaturu ekspert Urmas Voit.

"UV faktor" algab ETV-s teisipäeval kell 20.