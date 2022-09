Olkiluoto kolmanda reaktori tootmisvõimsust võib tõsta üle 60 protsendi

Soome kiirguskaitsekeskus (STUK) andis loa tõsta Olkiluoto tuumajaama kolmanda reaktori tootmisvõimsust üle 60 protsendi.

Tuumajaama operaator kavatseb peale loa saamist tõsta reaktori tootmisvõimsust lubatud määrani järk-järgult.

Reaktori tootmisvõimsuse suurendamise ajal tagatakse reaktori plaanipärane töötamine ka vahepealsetel võimsustel. STUK teeb kohapeal järelevalvet võimsuse suurendamise üle.

STUKi projektijuht Essi Vanhanen, kes vastutab Olkiluoto kolmanda reaktori järelevalve eest, kinnitas, et seni läbiviidud katsetused ja uuringud on näidanud, et Soome uusim tuumaelektrijaama plokk on töötanud ohutult ning reaktori tootmisvõimsuse suurendamist on võimalik jätkata vastavalt katsetegevuste plaanile.