Kevadel kõrgele kerkinud muna hind võib veelgi kasvada

Munatootjate elu teevad keeruliseks nii kasvavad energiahinnad kui ka sööda kallinemine ja seetõttu võib munade hind poeletil sügisel veelgi kallineda. Samas tunnistavad poeketid, et ostjad teevad oma valiku just hinna alusel.

Tänavu aprillis tegi munade hind poeletil sööstu ülespoole ja peamise põhjusena tõid tootjad toona välja kanasöödakomponentide hinna kallinemise.

Kikerikii mahemunade hind tõusis kevadel kümmekonna protsendi võrra. Neid tootva Äntu Mõis OÜ juhatuse liige Lauri Bobrovski ütles ERR-ile, et selles hinnatõusus ei kajastunud see, mida tõi endaga kaasa Ukraina sõda ning mis on toimunud energia hindadega. Nüüd ootab ees uus hinnatõus.

"Pean tunnistama, et viimased poolteist kuud iga päev mõtlen, kuidas edasi. Oleme sellega palju venitanud, aga täna on ristmik ees," tõdes ta.

Kuna Äntu Mõis tarbib elektrit börsipaketiga, siis on selle hind võrreldes eelmise aastaga mitu korda kasvanud. Lisaks kasutavad nad pelletikütet, mis on samuti möödunud aastast ligi sada protsenti kallim.

"Oleme just meeskonnaga arvutusi tegemas, et panna paika, millisel määral me oleme sunnitud hinda tõstma. Hetkel nende hindade valguses, millega me täna toorainet ja energiat sisse ostma peame, tundub see tõus Exceli tabelis nii drastiline, et kardame, kuna oleme premium-toode, kas tarbija üldse suudab toodet uue hinnaga osta," lausus Bobrovski.

Ettevõte kavatseb hinnatõusu paika panna selle nädala lõpuks, kuid sõltuvalt kokkulepetest koostööpartneritega jõuavad uued hinnad tarbijani alates oktoobrist ja edasiste kuude jooksul.

Hea suvi tekitas söödaviljanappuse

Ettevõtjatele teeb muret ka söödavilja olukord. Eesti suurima munatootja Dava Foods juhatuse liige Vladimir Sapožnin ütles, et kui tavaliselt ostavad nad söödakvaliteediga vilja ehk vilja, mis on veidi vihma kätte jäänud või kehvemini kasvanud, siis nüüdne suvi oli nii hea, et Eestis söödakvaliteediga vilja ei olegi - kõik on toiduvili. See on aga söödaviljast tunduvalt kallim.

Seega pole oodata, et munade hind langeks ja ka Dava Foods peab sügisel võimalikuks hinnatõusu.

"Meil on natuke varusid ette ostetud, aga ei saa kogu aastaks vilja ette osta. Võib-olla peame oktoobris-novembris munade hinda tõstma, aga aeg näitab," lausus Sapožnin.

Keskmist muna hinda on Sapožnini sõnul raske arvutada, kuna tootjaid on palju ja eri riikidest ja ka muna suurusi on erinevaid. Kuigi poodides võib kampaaniate käigus muna hind vahepeal langeda, siis tootjate poolelt tema kinnitusel alatest kevadest hinnad odavnenud ei ole.

"Poed mängivad hinnaga kogu aeg. Muna on võetud tooteks, mis on üliodav, mõttetult odav," leidis ta.

Energiahindade tõusu pidas ta sööda kallinemisest isegi väiksemaks mureks, sest munade omahinnast moodustab sööt Dava Foodsis 70 protsenti.

"Aga loomulikult mõjub ka energia ja kütuse hind. Komponente tilgub siit ja sealt. Isegi kui iga asi mõne protsendi kallineb, siis tulebki mitukümmend protsenti kokku," nentis Sapožnin.

Lauri Bobrovski sõnul on põllumajandus raskete aegadega karastunud, kuid siiski tekitab praegune olukord lootusetuse tunnet. Ettevõtja hinnangul on riik alustanud energiatoetustega valest otsast, sest tootjaid toetades saaks pidurdada ka toodete hinnakasvu.

Ostja otsib odavaimat hinda

Poekettide kogemus näitab, et suur osa kliente ostab mune hinna järgi ja inimeste hinnatundlikkus on varasemast tunduvalt suurem.

"Kampaaniahindu otsitakse igas kaubagrupis, erandiks pole ka kanamunad," ütles Rimi ostujuht Talis Raak. "Kuna munade hinnatõus on sel aastal olnud suur, siis kõige odavamate munade müügi osakaal on tõusnud ehk suur osa kliente teeb oma valikud hindade järgi, valides soodsaima."

Ka Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Tiia Schapel kinnitas, et hind on nende klientidele kanamunade valikul väga oluline.

"Sooduskampaaniate ajal lähevad iseäranis hästi L-suuruses valged munad. Püsiva sortimendi osas on viimase kolme kuu jooksul enim kasvanud nõudlus pruunide M-suurusega kanamunade järele," rääkis ta.

Samas tõi Schapel välja, et võrreldes aasta esimeste kuudega on neil kolmandiku võrra kasvanud nõudlus M-suurusega ökoloogilist päritolu Poola kanamunade järele, mis ei kuulu kindlasti kõige odavamasse hinnaklassi. Ka nõudlus 500-grammistes pakendites munavalge järele on kaheksa protsenti suurenenud.