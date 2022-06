Sügisel jõuab hinnatõus ka õlleletti

Toidu hind on viimastel kuudel kiiresti kasvanud, kuid lahjast alkoholist on kiirem tõus esialgu mööda läinud. Sügisel jõuab siiski energia ja teravilja hinnatõus ka õllehinda ning see võib kerkida suisa poole võrra.

Alates alkoholiaktsiisi langetamisest 2019. aasta suvel on keskmise pooleliitrise õllepudeli liitrihind püsinud alla 1,50 euro. Konjunktuuriinstituudi andmetel seejuures odavnes lahja õlu möödunud aastal 0,7 protsenti, kange õlu aga kallines 0,6 protsenti. Keskmise pudeli hind oli koos pakendi ja käibemaksuga tunamullu 1,43 eurot ja 2021. aastal 1,44 eurot.

Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josingu sõnul pole tänavu suuri trendimuutusi olnud ja hinnad on praegu stabiilsed. "Endiselt Lätti ei tasu minna, sest aktsiisivahed on minimaalsed ja see ei tasu majanduslikult ära. Turiste pole veel saabuma hakanud ja nemad ei vii ka veel alkoholi ära, ehk võib öelda, et praegu on normaalne turu areng," ütles Josing.

Üks põhjus, miks lahja alkoholi hind madal püsinud, on Josingu sõnul väga suur konkurents kodumaiste ja välistootjate vahel. "Eks nad vaikselt võivad hakata tõusma, õlu on ka teraviljast. Aga Eestis on meeletu konkurents alkoholi osas. On kodumaine toodang ja väga palju importtoodangut, aga ka importtoodang ei ole kallinema hakanud," rääkis Josing.

A. Le Coqi juhataja Tarmo Noop seevastu olukorda nii positiivselt ei näe. "Väga hull on," ütles ta.

Noop märkis, et nii teravilja kui ka suhkru hind on kaks korda tõusnud ja mahla tooraine hind on kerkinud vähemalt kolmandiku võrra. "Meie jaoks tähendab see kõikide toorainete hinnakasvu ja see pole protsentides, vaid kordades," ütles Noop.

"Kõik on seotud teraviljaga ja väga palju suhkrut tehakse teraviljast," ütles Noop. Väga suur puudujääk tulebki just suhkruturult.

Suurem tõus jääb sügisesse

Poelettidel veel suurt hinnatõusu märgata ei ole, peamiselt jõuab see klientideni sügisel. Kuni sügiseni ostab A. Le Coqi toorainet vanade lepingute järgi, mille hind on märksa madalam.

"Osaliselt on energia hinnatõus ka juba praegu sinna jõudnud. Praegu on õlle hind kasvanud vast 10–15 protsenti, aga sügisel ennustan et kasvab üle 50 protsendi," sõnas Noop.

Rimi ostujuhi Talis Raagi sõnul on samuti suuremat hinnatõusu oodata sügisel, kuid ka esimene suvine hinnatõus on juba poelettidele jõudnud.

"Eelmise aasta lõpus tõstsid tootjad hindu, mis osalt poeletil kajastusid 2021. aasta lõpus, osalt käesoleva aasta alguses. Nüüd, mai- ja juunikuus, on meieni jõudnud järgmine hinnatõus tootjate poolt. Mõnel suurem, mõnel väiksem – tõenäoliselt enne hooaega ollakse pigem ettevaatlik ja arvata on, et sügisel tulevad uued ja suuremad hinnamuutused," rääkis Raak.

Kas hinnamuutused on kuidagi ka tarbimist mõjutanud, Raak öelda ei söandanud, kuna viimased aastad on pandeemia tõttu väga erinevad olnud.

Marje Josingu sõnul tuleb ostukorvi juures tähelepanu pöörata ka reaalpalga langusele. "Muud kulud tulevad inimestel nii suured sügisel peale. See kindlasti hakkab piirama ka tavalisi alkoholioste. See on grupp, kust saab kokku hoida – jäta üks kuuspakk ostmata, osta süüa, maksa elekter ära. Sügis saab raske olema inimestel. Mõelda samm ette, kust annab peres kokku hoida ja alkohol on grupp, kust annab," ütles ta.

Hinnatõusu jõuab ka klaaspudelite puudus

Saku Õlletehase juhatuse liikme Jaan Härmsi sõnul algas aasta ettevõtte jaoks viimasest koroonalainest väljumise ja turismi taastumise tähe all positiivselt. "Viimased kaks kuud on tarbimises näha olnud aga mõningat langust, mis suure tõenäosusega on tingitud nii sõjast kui ka kiirest inflatsioonist," ütles ta.

Tarnijad tõstavad hinda suurenenud kulude valguses pea igal kuul. Lisaks joogi valmistamiseks kuluvale toorainele teeb joogitööstusele muret ka klaaspudelite nappus. "Klaaspudelite ostuhind on sõltuvalt pudeli tüübist ja tootmiskohast tõusnud vahemikus 20–80 protsenti," ütles Härms.

"Kuna osa klaaspudelitest tarniti varasemalt Venemaalt, tuli sõja puhkedes hakata otsima alternatiivseid tarnijaid mujalt maailmast, sest Venemaa ja Valgevene ettevõtetega lõpetati igasugune koostöö ja äritegevus. Euroopa tarnijate vähesus ja kõrghooaeg on aga uute klaaspudelite leidmise väga keerukaks teinud. Olemasolevatel tarnijatel puudub üldiselt kapatsiteet uute klientide vastu võtmiseks ning Sakus kasutavate pudelite vormide arendamine uue tarnija juures võtab minimaalselt ca kuus kuud aega," rääkis Härms.

Saku on seetõttu villinud uued joogid, mis algul olid plaanitud pudelisse, hoopis purkidesse. Mõne toote lansseerimisest on ettevõte sootuks loobunud.

Härmsi sõnul tõstis Saku oma toodete väljamüügihinda mais neli-viis protsenti, kuid ilmselt peab seda tegema veel. "Kindlasti mõjutab see mingil määral ka hindu kauplustes."