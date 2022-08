Hinnad tõusid aastaga 22,8 protsenti

Tarbijahinnaindeks tõusis juulis võrreldes juuniga 1,9 protsenti ning võrreldes eelmise aasta juuliga 22,8 protsenti. Mulluse juuliga võrreldes olid kaubad 17,7 protsenti ja teenused 33,1 protsenti kallimad.

Statistikaameti juhtivanalüütik Viktoria Trasanovi sõnul mõjutasid 2021. aasta juuliga võrreldes tarbijahinnaindeksit enim eluasemega seotud hinnamuutused, mis andsid kogutõusust üle 40 protsendi.

Kodudesse jõudnud elekter oli 142,9 protsenti, soojusenergia 62,7 protsenti, gaas 235,4 protsenti ja tahkekütus 80,1 protsenti kallim. Toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnamuutused andsid kogutõusust viiendiku. Bensiin oli 39,1 protsenti ja diislikütus 60,1 protsenti kallim, lisas Trasanov.

Eelmise aasta juuliga võrreldes on toidukaupadest enim ehk 72,3 protsenti kallinenud jahu ja tangained, värske kala 59 protsenti, munad 56,7 protsenti, muud õlid 49,5 protsenti, makaronitooted 43,1 protsenti ning suhkur 40,3 protsenti.

Juuniga võrreldes mõjutasid tarbijahinnaindeksit samuti kõige rohkem eluaseme ja toiduga seotud hinnamuutused. Kodudesse jõudnud elekter oli 15 ja gaas 22,5 protsenti kallim. Toidu ja mittealkohoolsete jookide kallinemine andis kogutõusust viiendiku. Majutusteenused olid 16,5 protsenti kallimad. Bensiin odavnes juuniga võrreldes 5,2 protsenti ja diislikütus 2,9 protsenti.

Eurostati järgi on Eestis aastainflatsioon euroala kõrgeimal tasemel.

Eesti Pank: aasta lõpus hinnakasv aeglustub

Eesti Panga andmetel hakkab majanduskasvu aeglustumine aga hinnatõusu hoogu pidurdama.

Eesti Panga ökonomist Sulev Pert ütles, et viimastel kuudel on aeglustunud nii jaemüügi kui ka tööstustoodangu kasv. "Majanduse jahtumisfaasis on ettevõtetel raskem hindu tõsta, sest nende eelarved muutuvad pingelisemaks ning raskustesse sattunutel tuleb kulusid kärpida. Hinnatõusutempo ulatuslikumat aeglustumist võib oodata järgmisel aastal," sõnas Pert.

Kodutarbijad saavad sellel talvel tõenäoliselt osta energiat mõnevõrra soodsama hinnaga. "Uus valitsus plaanib kodutarbijatele hüvitada osa energia maksumusest. Majapidamiste kodukulude kallinemine pole eeloleval kütteperioodil tõenäoliselt nii järsk kui eelmisel sügisel. Aasta lõpus kujuneb hinnakasv seetõttu mõnevõrra aeglasemaks," märkis Pert.

Ettevõtted peavad rekordiliste energiahindadega toime tulema, sest maagaasi hind saavutab Euroopas üha uusi tipptasemeid ja ähvardab kujuneda märksa kõrgemaks kui eelmisel aastal. "Maagaas on tähtis tootmissisend nii elektri tootmisel kui ka toidu- ja ehitusmaterjalitööstustes. Elektri kõrge hinna tõttu on meie ettevõtetel raskem konkureerida Põhjamaadega, kus elekter on viimasel ajal olnud odavam," ütles Pert.