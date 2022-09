Ukraina väed tungivad Harkivi oblastis edukalt edasi

Oluline 7. septembril kell 20.19:

- Ukraina väed teevad Harkivi oblastis edukat vastupealetungi;

- Ukraina dessantväelased tulistasid alla kaks Vene Su-25 hävituslennukit;

- Ukraina võimud soovivad 2022. aasta lõpuks Hersoni oblasti vabastada;

- Ukraina kaalub Zaporižžja tuumajaama sulgemist;

- Kiiev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Vene rünnakud Donbassis;

- Berliin: Saksamaa saatis Ukrainale suurtükiväe jälgimisradari Cobra;

- Ukraina: Vene väed kannavad riigi lõunaosas kaotusi;

- Putin ähvardas tühistada viljalepingu;

- Enerhodari linnapea: mõned linnapiirkonnad on humanitaarkatastroofi äärel;

- Oleksi Arestovõtš: Ukraina väed viivad läbi vasturünnakuid riigi ida- ja kaguosas;

- Briti luure: Venemaal on dilemma kuhu reservid paigutada;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 460 sõdurit.

Ukraina väed teevad Harkivi oblastis edukat vastupealetungi

Twitteris ja Telegramis levivad videod edukast Ukraina vastupealetungist Harkivi oblastis.

CNNi analüüsi kohaselt on ühel videol näha Ukraina sõdureid Volohhiv-Jari asulas, kus alles hiljuti paiknesid Vene üksused.

CNNi analüüsi kohaselt on ühel videol näha Ukraina sõdureid Volohhiv-Jari asulas, kus alles hiljuti paiknesid Vene üksused. Juhul kui Ukraina väed suudavad seal edukalt positsioonid hõivata, on neil võimalus ümber piirata sellest külast edelas Balaklijas asuvad Vene väed.

Ühel videol on näha Ukraina vägesid Volohhiv-Jari ristmikul, kuid pole selge, kas nad saabusid sinna lõuna poolt või läänest.

Ühel videol on näha Ukraina vägesid Volohhiv-Jari ristmikul, kuid pole selge, kas nad saabusid sinna lõuna poolt või läänest.

Ukraina ja Vene allikate kohaselt paiknevad Balaklijas Luhanski oblasti okupeeritud aladelt sundmobiliseeritud sõdurid ning Vene rahvuskaart Rosgvardija.

Ukrainlased tulistasid alla kaks Vene Su-25 hävituslennukit

Ukrainska Pravda vahendas Ukraina peastaabi ülevaadet, mille kohaselt kolmapäeval tulistasid Ukraina väed Igla õhutõrjesüsteemidega alla kaks Vene Su-25 hävituslennukit.

Samuti tulistati alla üks Vene Ka-52 helikopter ja kaks Vene drooni.

Ukraina võimud soovivad 2022. aasta lõpuks Hersoni oblasti vabastada

CNN-ga suhelnud USA ja Ukraina ametiisikud hindasid, et Ukraina suudab aasta lõpuks suudab Hersoni oblasti vabastada.

Ukraina lähiaja eesmärgiks on vabastada Dnepri jõe läänekaldal asuv Hersoni oblasi pool, kus asub nii Hersoni linn kui ka Nova Kahhovka hüdroelektrijaam. Samuti annaks see kontrolli Krimmi suunduvate veekanalite üle.

Ukraina kaalub Zaporižžja tuumajaama sulgemist

Ukraina tuumaohutuse juht Oleh Korikovi sõnul kaaluvad Ukraina võimud halvenema julgeolekuolukorra tõttu Zaporižžja tuumajaama sulgemist.

Konkreetselt paneb Korikovi muretsema olukord kui reaktorite tuumakütuse jahutamiseks ei jagu enam elektrit. Tagavaravoolu on võimalik tagada lühikese perioodi jooksul ka diiselgeneraatoritega, kuid sõjaolukorras ei pruugi alati olla võimalik tarnida diislit.

Praegu toodab tuumajaam elektrit ainult iseenda töös hoidmiseks, et tuumkütust jahutada.

Leedu kingib Ukrainale haubitsaid

Leedu relvajõud teatasid sotsiaalmeedias, et kinkisid Ukraina relvajõududele haubitsaid. Teates ei mainita kui mitu haubitsat Leedu kingib.

Leedu relvajõud teatasid sotsiaalmeedias, et kinkisid Ukraina relvajõududele haubitsaid.

Kiiev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Vene rünnakud Donbassis

Ukraina peastaap teatas, et riigi sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud riigi idaosas. Peastaabi teatel tõrjusid Ukraina väed tagasi Venemaa rünnakud Soledari, Kodema, Zaitseve ja Avdijivka suunal. Peastaabi teatel hävitasid Ukraina väed kaheksa Venemaa laskemoonaladu.

Berliin: Saksamaa saatis Ukrainale suurtükiväe jälgimisradari Cobra

Saksamaa valitsus teatas teisipäeval, et andis Ukrainale üle suurtükiväe jälgimisradari Cobra ja viis iseliikuvat õhutõrjesüsteemi Gepard.

Gepardi tootis relvafirma Krauss-Maffei Wegmann. Teisipäeval kirjutas Saksa leht Die Welt, et Krauss-Maffei Wegmann on valmis andma Ukrainale 100 Leopard 2A7 lahingutanki koos varuosade ja väljaõppega. Võimaliku tankitehingu maksumus oleks 1,55 miljardit eurot. Die Welti teatel Saksa kantsler Olaf Scholz ei reageerinud ettepanekule.

Ukraina: Vene väed kannavad riigi lõunaosas kaotusi

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et olukord riigi lõunaosas on endiselt pingeline. Ukraina teatel hävitas riigi armee viis Venemaa tanki, 12 haubitsat ja kolm soomusmasinat. Ukraina teatel sai surma 83 Venemaa sõjaväelast.

Ukraina armee lasi alla ka Venemaa hävitaja Su-25.

"Vaenlane proovib rinnet hoida ja rakendas taas õhulöökide taktikat. See läks vaenlasele maksma hävitaja," teatas Ukraina sõjaväe lõunaringkond.

ISW: Venemaa viib vägesid Hersoni ja Ukraina saab korraldada riigi idaosas vasturünnakuid

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma teisipäevases ülevaates, et Ukraina saab korraldada riigi idaosas vasturünnakuid, kuna Venemaa viis mõned üksused Ukraina lõunaossa.

Ukraina vasturünnak Harkivis oli tõenäoliselt oportunistlik üritus, kuna Venemaa viis osa oma vägedest piirkonnast minema. Venemaa tahab tugevdada oma positsioone Hersoni oblasti, teatas ISW.

Enerhodari linnapea: mõned linnapiirkonnad on humanitaarkatastroofi äärel

Enerhodari linnapea Dmõtro Orlov ütles kolmapäeval, et kahes linnaosas pole Venemaa pideva pommitamise tõttu elektrit. Samad linnaosad on juba mitu kuud ilma gaasita, vahendas The Kyiv Independent.

Enerhodari linna lähedal asub Vene vägede poolt okupeeritud Zaporižžja tuumajaam.

Putin ähvardas tühistada viljalepingu

Venemaa president Vladimir Putin ähvardas tühistada lepingu, mis võimaldas Ukrainal jätkata põllumajandustoodete eksporti.

Putin esines kolmapäeval majandusfoorumil ja väitis, et ülemaailmses teraviljapuuduses on süüdi pigem lepingus olevad tingimused, mitte Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas, vahendas Financial Times.

Putin väitis veel, et Ukraina ei saada vilja mitte arengumaadesse, vaid Euroopa Liidu riikidesse. Putin ei esitanud oma väidete kohta mitte mingeid tõendeid. Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Putin tahab mõjutada rahvusvahelist arvamust ja tema väited on alusetud.

Vene väed jätkavad Harkivi pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/VIACHESLAV RATYNSKYI

Oleksi Arestovõtš: Ukraina väed teevad vasturünnakuid riigi ida- ja kaguosas

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõunik Oleksi Arestovõtš teatas, et riigi väed viivad läbi vasturünnakuid riigi ida- ja kaguosas. Arestovõtši sõnul on Ukraina väed vabastanud mitu asulat Dnepri läänekaldal. Tema sõnul on Vene väed seal "väga raskes olukorras".

USA kaitseministeerium teatas samuti, et Ukraina väed vallutavad Hersoni lähedal külasid tagasi, vahendas CNN.

Briti luure: Venemaal on dilemma, kuhu reservid paigutada

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate hinnangul olid viimase ööpäeva jooksul ägedad lahingud kolmes kohas – Harkivi oblastis Ida-Ukrainas, Hersoni oblastis Lõuna-Ukrainas ning Vene pealetung Bahmuti peale.

Brittide hinnangul on venelastel dilemma, kas paigutada oma operatiivreservid toetama Bahmuti pealetungi või saata nad kaitsesse Ukraina vastupealetungi vastu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/uMpaVHvewn



#StandWithUkraine pic.twitter.com/hwazhGYNV8 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 7, 2022

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 460 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 50 610 (võrdlus eelmise päevaga +460);

- tankid 2097 (+20);

- jalaväe lahingumasinad 4520 (+36);

- lennukid 237 (+1);

- kopterid 208 (+1);

- suurtükisüsteemid 1194 (+15);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 300 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 156 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 880 (+4);

- tiibraketid 214 (+5);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3320 (+15);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 109 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.