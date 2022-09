Balti riigid jõudsid kokkuleppele Vene turistide sisenemise piiramises

"Balti riigid on jõudnud kokkuleppele piirata oluliselt, koos mõnede eranditega, Schengeni viisat omavate Venemaa Föderatsiooni kodanike piiriületusi. Otsused langetavad riikide valitsused riigisisese korra kohaselt ja need jõustuvad ühel ja samal ajal," teatas Läti välisminister Edgars Rinkevičs sotsiaalmeedias.

Baltijas valstis panākušas vienošanos būtiski ierobežot robežšķērsošanu Krievijas pilsoņiem, kuriem ir Šengenas vīzas, paziņojis Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV). pic.twitter.com/4bmUXVY1pI — LTV Panorāma (@ltvpanorama) September 7, 2022

Sama kinnitas ERR-ile ka välisminister Urmas Reinsalu, kes ütles, et vastav otsus peaks jõudma neljapäeval valitsuse istungile ning Vene kodanikele kehtestatavad uued piirangud peaksid jõustuma septembri teises pooles.

"Informeerisime ka Põhjala riike sellest, et Balti riikide välisministrite vahel niisugune ühine arusaam on, et viia lähipäevil valitsuste ette ettepanekud, mis näevad ette Vene kodanikele nende turismiviisadega riiki sisenemise sulgemise välispiirilt, välja arvatud mõned erandid, mille osas me kokku leppisime," ütles Reinsalu Vikerraadio saates "Uudis+".

Erandid võidakse teha veoautojuhtidele, diplomaatidele ja perekondlikel või muudel humanitaarpõhjustel siseneda soovivatele Vene kodanikele, vahendas Vene uudistekanal Meduza.io

Reinsalu sõnul peaks piirang jõustuma mõningase etteteatamisajaga. "Kui me räägime, milline see ajaline perspektiiv ratsionaalselt rakendades on, siis kindlasti sooviksime näha, et see juhtuks septembrikuu jooksul, lähinädalate perspektiivis, septembri teisest poolest," märkis Eesti välisminister.

Tema sõnul Balti riikide sise- ja välisministeeriumite eksperdid veel suhtlevad omavahel detailide ja protseduuride teemal. "Aga ma loodan küll, et homme meie valitsuses sisuline arutelu ja otsustamine võiks aset leida," märkis ta.

Kokkulepet kinnitas ka Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis, kes ütles, et küsimus peaks lahenduse saama lähiajal. "Ma loodan, et see on päevade võib-olla ka nädalate küsimus," vahendas Leedu rahvusringhääling Landsebergise sõnu.

Varem on juttu olnud ka Soome ühinemisest Balti riikide algatusega. Soome kaudu siseneb Euroopa Liitu kõige rohkem Vene kodanikke.

ERR-iga rääkinud pädeva allika sõnul võib eeldada, et Soome ühineb Eesti, Läti ja Leedu sammuga mõni aeg hiljem, kui Balti riigid on oma piiri Vene kodanikele sulgenud.

Samal ajal teatas Soome välisministeerium, et ei piira Vene turistide sisenemist kuni Euroopa Komisjoni otsuseni, märkis Meduza.

Euroopa Komisjon peaks järgmisel nädalal esitama oma juhised, kuidas liikmesriigid võivad kohelda Schengeni viisaga piirile saabuvaid Vene kodanikke. Väidetavalt jätavad komisjoni tõlgendused riikidele suure vabaduse, kui nad soovivad Vene turistide sisenemist piirata.