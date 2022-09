Konkurentsiamet kahtlustab elektri rekordhinna põhjustajana plokipakkumist

17. augustil kerkis elektri börsihind Eestis, Lätis ja Leedus rekordilise 4000 euroni megavatt-tunni eest ning konkurentsiamet alustas analüüsi, tegemaks kindlaks, et selle põhjuseks pole olnud turumanipulatsioone.

Pärn-Lee ütles ERR-ile, et ehkki lõplikku vastust ei olda veel valmis ütlema, tundub praegu, et turu manipuleerimist klassikalises võtmes ei ole toimunud. Küll aga on kahtlus, et anomaalia võis põhjustada plokkide pakkumus.

"NordPoolil on selline toode, et energiatootjad saavad plokkide kaupa pakkuda toodet turule ja hetkel tundub, et plokkide pakkumus põhjustas selle anomaalia. Kuidas ja miks, seda selgitame," sõnas ta. "Teisalt tundub, et algoritm töötas nagu peab, aga ometi on tulemus anomaalia."

Selline järeldus tehti Pärn-Lee sõnul ka just lõppenud koosolekul Läti ja Leedu kolleegide ja NordPooli esindajatega. Teemaga tegeleb amet koos naaberriikide regulaatorteenistustega ning ka NordPooliga on olnud hea koostöö. Analüüsi käigus välistatakse faktorid, mis probleemi ei põhjustanud.

"Ma ei ole valmis ütlema, mis see järeldus on. Meil on kahtlus, mis selle põhjustas - see on ilmselt plokipakkumine. Tootena see ilmselt ei sobi üldse Baltikumi turule," nentis ta.

NordPool peab reeglite kohaselt viima analüüsi läbi 28 päeva jooksul ja see aeg pole veel täis.

Järgmisel nädalal annab konkurentsiamet ülevaate sellest, kuhu analüüsiga praeguseks on jõutud, kuid kuna probleem on palju suurem ja laiem ning sellega tegeletakse koos Läti ja Leeduga, võtab tulemusteni jõudmine konkurentsiameti juhi sõnul aega. Seega jätkub uurimine ilmselt ka pärast järgmist nädalat.