Hinnaehmatus langetas elektri tarbimist tipphetkel saja megavati võrra

Eleringi andmed näitavad, et kolmapäeva päeval tarbiti Eestis igas tunnis umbkaudu 1000 megavatti elektrienergiat, kuid kui elektri börsihind kerkis kella 18–19 vahemikus 4000 euroni megavatt-tunni eest, langes tarbimine 897 megavatini.

Päev varem oli tarbimine sellel ajal 1011 megavatti, nädala eest aga 954 megavatti.

Elektritarbimise optimeerimise teenust pakkuv Gridio tõi välja, et Lätis, kus elektri hind samasuguse rekordi tegi, vähenes elektri tarbimine kella 18 ajal 14 protsenti ja Leedus neli protsenti.

Kogu päeva tarbimises Eleringi andmetel kolmapäeval võrreldes varasemaga suurt erinevust ei olnud.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et NordPooli andmetel oli elektrihinna lakke ajanud puudujäägi absoluutne väärtus ehk see, kui palju turult kolmapäeval elektrit puudu jäi, alla ühe megavati.

"Meil jäi puudu umbes 0,1 protsenti. Kui illustreerida, siis ühe vanema tuuleturbiini võimsus on kaks megavatti," rääkis Sutter. "Seda on ikka väga vähe. See oli nii natukeses kinni, mis turul puudu jäi ja anomaalia tekitas, nii et iga okas loeb, et sellist asja ei juhtuks."

Elektri rekordkõrge börsihind mõjutab neid kliente, kellel on sõlmitud börsipakett, mitte aga fikseeritud hinnaga pakettide kasutajaid.