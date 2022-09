Läti seim tahab Läti õigeusu kiriku siduda lahti Moskvast

Kirikuseaduse muutmise poolt hääletas 73 rahvasaadikut, vastu oli kolm ning üks parlamendi liige jättis hääletamata.

Läti president Egils Levits on varem hoiatanud, et Vene õigeusu kiriku juhtkond võib tahta ühepoolselt tühistada Läti õigeusu kiriku iseseisvust ning muuta selle kanoonilist staatust. Praegu tegutseb Läti õigeusu kirik Moskva Patriarhaadi juhtimise all.

Vene õigeusu kirikust on saanud Venemaa sõjalise agressiooni innukas toetaja.

Seadusemuudatusega püütakse Vene õigeusu kiriku mõju Lätis vähendada.

Uue seaduse kohaselt on Läti õigeusu kirik täielikult iseseisev ega sõltu teistest kirikutest väljaspool Lätit. President Levitsi sõnul kaotab seadusega Vene õigeusu kirik oma mõju Läti õigeusu kiriku üle.

Läti õigeusu kirik ei ole seadusemuudatusi veel kommenteerinud, kuid lubas seda teha peale seadusmuudatuste vastuvõtmist.