Kõlvart kirikuseadusest: oleme suure ringiga tagasi samas kohas, kus ennegi

Riigikohtu otsus kirikute ja koguduste seaduse põhiseaduslikkusest ei loo küsimuses õigusselgust ning lõppkokkuvõttes ollakse nüüd asjas suure ringiga tagasi samas kohas, kus enne seaduse riigikogus vastuvõtmist, ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart.

Kõlvarti sõnul tõestas riigikohtu otsus, et president Alar Karise pöördumine nende poole, et aru saada seaduse põhiseaduslikkusest, oli õigustatud.

"Seaduse sõnastus tõepoolest on probleem ja ei anna piisavalt õigusselgust. Huvitav on ka see, et tegelikult see otsus ei sündinud üksmeelselt," viitas Kõlvart kuuele riigikohtu kohtunikule, sealhulgas kohtu esimehele Villu Kõvele, kes seaduse vastu esitasid eriarvamuse.

Ühtlasi ütles Kõlvart, et otsus asjas õigusselgust siiski ei toonud.

"Ka täna seadusandja või seadusandlus pakub võimalusi takistada, lõpetada, aga ka karistada, kui on tuvastatud tegevus, mis kannab ohtu riigile või põhiseaduslikule korrale," lausus ta.

Kõlvarti hinnangul seisnes seaduse peamine probleem selles, et sõnastus pakkus laia tõlgenduse, mis on võimalikud seosed igasuguse organisatsiooni tegevuse lõpetamiseks.

Riigikohtu otsus püüdis poliitiku sõnul seda kitsendada ning nüüd on vajalik, et side oleks püsiv, rahaline, administratiivne ja, kõige olulisemalt, ka riigile ohtu kujutav.

"Me oleme suure ringiga tagasi samas õiguslikus seisus, nii palju, kui mina sain riigikohtu esimehe jutust aru," ütles Kõlvart ning rõhutas, et kui organisatsioon tekitab ohtu riigikorrale, saaks nende tegevust juba praegu karistada ning isegi lõpetada.

"See side ei saa olla abstraktne või ajalooline, see peab olema sisuline ja konkreetne. Kui see on sisuline ja konkreetne, siis vastavad paragrahvid kriminaalseaduses või seadusandluses on ka praegu olemas," selgitas poliitik.

Milline peaks välja nägema Eesti Kristliku Õigeusu Kiriku või Pühtitsa kloostri (tuntud ka kui Kuremäe klooster) edasine tegevus, pole Kõlvarti sõnul nüüdki selge.

"Meid ootavad, ma arvan, uued kohtumenetlused juba konkreetsete juhtumite puhul. Needsamad Kuremäe kloostri nunnad ütlevad, et see, mis seob nende tegevust välismaa organisatsiooniga – Vene Õigeusu Kirikuga – on kanoonilised sidemed," ütles Kõlvart ning lisas: "Midagi uut me ei ole saavutanud, aga vaidlused hakkavad tekkima edaspidi niikuinii."