Liz Truss lõpetas kildagaasi keelu Suurbritannias

Truss teatas neljapäeval peetud kõnes mitmetest uutest meetmetest elektri hinna alandamiseks Suurbritannias. Kildagaasi tootmise keelu lõpetamisest lootis uus peaminister täiendavat maagaasi juba kuue kuu pärast.

Bloombergi hinnangul ei pruugi kildagaasi tootmise keelu lõpetamine gaasitootmist kohe tõsta, kuna sellele on vastu paljud inimesed gaasiväljade lähistel ning samuti on väljakutseks Briti saarte geoloogia.

Viimase kümnendi jooksul on paljud kohalikud elanikud olnud tugevalt vastu kildagaasi tootmisele enda lähinaabruskonnas. Paljud inimesed näiteks on mures võimalike maavärinate pärast.

Samuti häirib kohalikke inimesi võimalik veokite voorimine, millega transporditakse kildagaasi tootmiseks tarvilikku tehnikat ja töötajaid.

Paljud aktivistid on kildagaasi tootmisele seisnud vastu ka selle negatiivsete keskkonnamõjude tõttu.

2021. aastal tehtud arvamusküsitluse järgi toetab kildagaasi tootmist Ühendkuningriigis ainult 17 protsenti brittidest.

Greenpeace UK aktivisti Georgia Whitaker tõi välja, et kui kildagaasi tootmist prooviti enne moratooriumi kehtestamist koos tollase valitsuse entusiastliku toega suudeti teha ainult kaks puurkaevu, kuid ei suudetud toota maagaasi.

Durhami ülikooli energeetikainstituudi direktori Jon Gluyase sõnul ei soosi kildagaasi tootmist suures mahu ka Briti saarte geoloogia.

USA-s on parimad kildagaasi reservuaarid kivimikihtides, kus on enamuses ränidioksiid. Ühendkuningriigi territooriumil on aluskivimid aga savipõhised ning muutlikud, mis ei võimalda pikalt samast kohast kildagaasi toota.

Gluyase sõnul on parem lahendus suurendada gaasitootmist Põhjamerel, kust on aastakümneid juba ressursse ammutatud ning neid peaks jätkuma ka pikemaks ajaks.