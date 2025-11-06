X!

Uuring: tuulepargid vähendasid 13 aastaga brittide energiakulusid 104 miljardi võrra

Meretuulepark Gwynt y Mo asub Walesi põhjarannikul ja selle 160 tuuleturbiini kõrgusega 150 meetrit annavad koguvõimsuseks 576 MW, mis teeb sellest maailmas suuruselt viienda meretuulepargi.
Ühendkuningriigi tarbijad säästsid tänu tuuleparkides toodetud elektrienergiale aastatel 2010-2023 energiakuludelt 104,3 miljardit naelsterlingit (118,4 miljardit eurot), selgub University College Londoni uuringust. Kokkuhoid tulenes vähenenud elektriarvetest ja gaasinõudluse vähenemisest tingitud hinnalangusest ning arvestas ka toetuste maksmist rohetootjatele.

Tuuleparkidest saadav energia vähendas aastatel 2010–2023 brittide elektriarveid umbes 14,2 miljardi naela võrra, võrreldes olukorraga, kus sama energiahulga tootmiseks oleks vaja gaasi, vahendas väljaanne The Guardian. Gaasihinna langusest saadav kokkuhoid, mida võis aga seostada tuuleenergia tootmisega, kuna see vähendas nõudlust gaasi ja uue taristu ehitamise järele, oli palju suurem, umbes 133,3 miljardit naela.

Samal perioodil maksid tarbijad umbes 43,2 miljardit naela rohetoetustena, mis arvestati elektri-, mitte gaasiarvetele.

Teadlaste analüüsi kohaselt oli seega Ühendkuningriigi tarbijate energiaarvete netotulemuseks 13 aasta jooksul 104,3 miljardi naela suurune vähenemine.

Uuringu kohaselt vähendas taastuvenergia tootmise kasv kogu Euroopas gaasinõudlust – ja seega ka hinda –, kui see muidu oleksid olnud, ning see tähendas, et elektriettevõtetel oli vähem vajadust ehitada uusi kulukaid gaasiküttel töötavaid elektrijaamu. Ühendkuningriigi energiaturu toimimisviis tähendab ka seda, et gaasiküttel töötavatel elektrijaamadel on sisuliselt lubatud elektrienergia hinda määrata, märkis The Guardian.

Analüüs hõlmas aastaid 2010–2023, jättes välja 2022. aasta alguse gaasihindade hüppelise tõusu püsivad mõjud, kui Venemaa tungis Ukrainasse.

"See uuring näitab, kuidas tuuleenergia tootmine ei ole kaugeltki rahaline koorem, vaid on Ühendkuningriigile järjepidevalt märkimisväärset rahalist kasu toonud. Konteksti lisamiseks on see 104 miljardi naelsterlingi suurune netokasu suurem kui täiendavad 90 miljardit naelsterlingit, mille Ühendkuningriik on alates 2021. aastast gaasile kulutanud Ukraina sõjaga seotud hinnatõusu tõttu," kommenteeris UCL-i magistrant ja aruande juhtiv autor, endine riskifondide haldur Colm O'Shea lehele.

"See uuring näitab, miks peaksime muutma oma arusaama rohelistest investeeringutest kui kulukatest keskkonnatoetustest ning vaatlema neid selle asemel kui kõrge tootlusega riiklikke investeeringuid," lisas ta.

"On selge, et tuulegeneraatorid vähendavad elektrihindu, süües samas ära omaenda tulud ja luues väärtust teistele, piirates samal ajal oma kasumlikkust. Tuuleenergiat tuleks vaadelda kui avalikku hüve – nagu teid või koole –, kus valitsuse toetus toob kaasa riikliku kasu," öeldakse uuringu aruandes.

Samas hoiatatakse, et praegune rahastamismudel, kus elektritarbijad kannavad kõrgema hinna korral kulud, samas kui gaasitarbijad saavad sellest kasu, tekitab õiglusega seotud probleeme. See nõuab strateegilist energiapoliitika reformi, et viia investeerimisstiimulid vastavusse pikaajaliste riiklike huvidega.

UCL-i globaalsüsteemide professor Mark Maslin rääkiski The Guardianile, et Briti tarbijad saaksid veel suuremat kasu, kui elektriturgu reformitaks selliselt, et see kajastaks uut reaalsust ning gaasi- ja elektrihinnad seotaks lahti.

Tuuleenergiasektori kaubandusorganisatsiooni RenewableUK poliitikadirektor Ana Musat ütles lehele, et uuring näitab Briti ärisektorile, kuidas taastuvenergia tootmisse investeerimine annab pikaajalist majanduslikku kasu. "Ainus viis energiakulude jäädavaks vähendamiseks on minimeerida meie kokkupuudet volatiilsete ülemaailmsete fossiilkütuste hindadega ja suurendada puhastest kodumaistest allikatest toodetud elektrienergia osakaalu," rõhutas Musat.

Toimetaja: Mait Ots

