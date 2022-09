Moskva omavalitsuse saadikud paluvad Putinil tagasi astuda

Moskva Lomonosovski munitsipaalrajooni saadikute nõukogu palus Venemaa presidendil Vladimir Putinil tagasi astuda, sest nende sõnul ei ole SKT kahekordistunud, miinimumpalk ei ole tõusnud, targad inimesed lahkuvad Venemaalt massiliselt ja lubatud stabiilsus on kadunud, kirjutab väljaanne The Insider .

"Valimised lähenevad ja mõne päeva pärast muutub meie nõukogu koosseis. Oleme oma ametikohti pidanud viis aastat ja on aeg need värsketele, uute ideede ja tugevustega inimestele loovutada. Uuringud näitavad, et korrapärase võimuvahetusega riikides elavad inimesed keskmiselt paremini ja kauem kui riikides, kus juht lahkub ametist jalad ees. Tegite oma esimesel ja osal teisel ametiajal häid reforme, kuid pärast seda läks kõik kuidagi viltu," kirjutavad saadikud kirjas Putinile.

"Teie ja teie alluvate pikka aega kasutatud retoorika on läbi imbunud sallimatusest ja agressiivsusest, mis on lõpuks saatnud meie riigi tagasi külma sõja ajastusse. Venemaad kardetakse ja vihatakse taas ning me ähvardame taas maailma tuumarelvadega. Eelnevat silmas pidades palume Teil oma ametikohalt tagasi astuda, kuna Teie vaated ja valitsusmudel on lootusetult vananenud ning takistavad Venemaa arengut ja tema inimpotentsiaali," lisasid saadikud.

Sel nädalal tegid sarnase avalduse ka Peterburi Smolninskoje valla omavalitsuse saadikud. Nad kavatsevad lähipäevil pöörduda riigiduuma poole ettepanekuga süüdistada Vladimir Putinit Ukraina sõja tõttu riigireetmises.

Saadikute algatatud petitsioonis seisab, et presidendi otsus rünnata Ukrainat on kahjulik Venemaa ja selle kodanike julgeolekule, sest Vene armee kaotab oma lahinguvõimelised üksused ja sõjaväelastest saavad invaliidid.

Petitsiooni autorid juhivad tähelepanu ka sellele, et välismaiste tegijate väljatõmbumine Venemaa turult ja massilise väljarändega kiirendatud ajude äravool jätavad kindlasti mõra vene rahva majanduslikule heaolule. Samuti rõhutavad saadikud, et NATO lükkab vastupidiselt erioperatsiooni väljakuulutatud eesmärkidele oma piire itta, samal ajal kui Ukraina saab uusimaid relvi.

"Kui Venemaa president kuulutas üheks oma eesmärgiks Ukraina demilitariseerimise, siis praegu oleme tunnistajaks vastupidisele. See ei tähenda, et me toetaksime täielikult president Putini deklareeritud eesmärke, kuid isegi tema enda seatud tingimuste järgi kahjustab ta Venemaa riiklikku julgeolekut," ütles The Insiderile saadik Dmitri Paljuga.

"Tahame inimestele teada anda, et on saadikuid, kes on praeguse poliitika vastu ja usuvad, et Putin kahjustab Venemaad. Samuti tahame neile teada anda, et me ei karda sõna võtta," lisas ta.

Smolninskoje valla saadikute tegevusele reageeris ka politsei, kes saadikud välja kutsus armee diskrediteerimise eest.

Siseministeeriumi Peterburi keskrajooni direktoraadi aruandes öeldakse, et 7. septembril panid omavalitsuse saadikud toime teod, millega diskrediteeritakse võime.