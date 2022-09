ERR Ukrainas: ukrainlased ehitavad tsiviilmudelid ümber ründedroonideks

Tavalised droonid on ukrainlaste poolt ümber ehitatud ründedroonideks ja tulemuseks on Vene tanki hävitamine. Samas droonide peamine eesmärk on suurtükitule korrigeerimine.

"Enamik tabamusi õnnestuvad tänu Mavici droonidele. Kui suurtükivägi töötab nii-öelda pimeduses, ilma "linnuta" taevas, siis ta võib sihtmärgi eemale peletada. Kui aga suurtükituld korrigeerib Mavic, siis tabamus on vältimatu," rääkis Ukraina sõjaväelane "Kährik".

DJI Mavic 3 maksab Ukrainas umbes 115 000 grivnat ehk 2500 eurot. Neist on rindel praegu kõige rohkem kasu ja kulub neid palju.

"Mavic lendab kümne akuga kuni 20 tundi päevas. Sajaprotsendise tõenäosusega lastakse see mingi hetk alla või läheb lihtsalt katki. Nende pihta lastakse, sest vaenlane teab, et tänu droonidele saavad nende positsioonid pihta. Vaenlane kardab neid väga. Sellepärast me kaotamegi paar-kolm "lindu" iga nädal," rääkis "Kährik".

Ukraina sõjaväelastel on ka infrapunakaameraga droonid. Need on kallimad, aga täpselt sama haavatavad vaenlase droonivastaste seadmete poolt nagu Mavicud. Enamik droone jõuab rindele vabatahtlike abina.

"Vabatahtlikud on lubanud teha koostööd MTÜ-ga UA Military Robotics, mis peaks tootma ründedroone, mis kannaks laskemoona. Meile lubatakse ka droonivastaseid seadmeid, aga me ei tea, millal need peaksid meieni jõudma. Praegu kasutame seda, mis on meil on," lausus "Kährik".

Ta lisas, et Vene väed kasutavad samuti Mavicuid ja kaotavad neid samuti väga palju. Lisaks kasutava venelased Orlane. "See on väga ebameeldiv asi, sest lendab kõrgel ning seda ei saa tavalisest relvast alla lasta. Aga me laseme neid ka ikkagi alla," ütles "Kährik".