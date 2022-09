Euroopa tööstus kannatab odava Vene gaasi lõppemise tõttu

Energiakriis on mõjutanud pea kõiki tööstusettevõtteid Euroopa Liidus ning mõned tehased võivad uksed püsivalt kinni panna, hindab Vene gaasi Euroopa tarnete lõppemise mõjusid Wall Street Journal .

Mitmed Euroopa tööstusettevõtted on aastakümneid toetunud odavale Vene maagaasile, mis tuli Nõukogude Liidust kogu Külma sõja perioodi. Gaas liikus probleemideta läände, kuigi ka tollal oli lääneriikide ja Moskva vahel pingeid.

Alates veebruarist, mil Vene väed Putini käsul Ukrainale kallale tungisid, on Venemaa kasutanud enda energiakandjate eksporti lääneriikidesse energiarelvana.

Gaasitarned Nord Stream gaasitoru kaudu Saksamaale katkesid sel kuul.

Erinevalt Ameerika Ühendriikidest toetuvad Euroopa riikide majandused keskmiselt enam terasetootmisele, keemiatööstusele ja autotööstusele.

Analüütikute sõnul võivad mõned energiat palju kasutavad ettevõtted metallitootmise sektorist sulgeda energiakriisi tõttu tõusnud elektrihinna tõttu püsivalt uksed.

Juhul kui energiakandjate hind püsib pikemat aega kõrgena, siis võib see kaasa tuua Euroopas tööstuse taandumise laine.

Mitmed Euroopa riigid on jõudnud kokkuleppele USA ja Katariga, et tarnida Euroopasse nende riikide veeldatud maagaasi, kuid see pole sama odav kui oli Vene gaas.

Siiani aitas odav Vene gaas Euroopa tööstusettevõtetel konkureerida USA-ga, kel on siseriiklikult palju maavarasid.

Kõrged tööjõukulud, tugev töötajate õiguste kaitse ning keskkonnakaitse on Euroopa tööstussektori pannud kehvemasse konkurentsiolukorda võrrelduna USA-ga.

Kõrgete energiahindade tõttu peab muuhulgas lõpetama alumiiniumi tootmise Slovakkias asuv Slovalco, mis tarbis pea 10 protsenti kogu riigi elektritarbest. 2023. aasta elektriarve oleks ettevõttele hinnanguliselt olnud 2,5 miljardit eurot.

Alumiiniumi tootmise lõpetamise tõttu koondab ettevõte 300 kuni 450 töötajat.

Samuti on väetise tootmist 65 protsenti vähendanud Norra ettevõte Yara International ASA, mis kasutab väetise tootmiseks maagaasi. Ettevõtte Madalmaade tehase insenerid on seal asuvat kohalikku väetisetehast ümber ehitamas, et kasutada USA-st, Trinidadist ja mujalt imporditud suurema veesisaldusega ammoniaaki.

Saksa terasetootja ArcelorMittal SA sulgeb Bremenis raua sulatamiseks mõeldud kõrgahju ning veel ühe käsnraua tootmise rajatise Hamburgis. ArcelorMittal on Saksamaal vähendanud enda gaasitarbimist juba 40 protsenti võrrelduna mahuga, mida plaaniti aasta alguses tarbida.

Ettevõte on asunud ostma terase tootmiseks vajalikku käsnraudu USA-st selle asemel, et seda ise toota.

Saksa ettevõtte WV Metalle tegevjuhi Franziska Erdle sõnul vajab Saksa tööstussektor kohest abi, muidu Saksamaa deindustrialiseerub.

Euroopa tööstussektori toodangu vähenemine mõjutab tarneahelaid ka teistes sektorites. Võimalikke tarneraskusi kardavad nii auto- kui ka lennundusvaldkonna ettevõtted.