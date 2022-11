Prantsusmaa toetab ettevõtteid energiaarvete maksmisel 8,4 miljardi euroga

Prantsusmaa loodab pehmendada ettevõtetele kasvavaid elektri- ja gaasihindu ning hoida neid konkurentsis Saksamaa ettevõtetega.

Prantsusmaa langetab elektrienergia erimaksu Euroopa Liidu reeglitega lubatud miinimumtasemele ning lubab ettevõtetel võtta kasutusele spetsiaalse mehhanismi, et saada odavat tuumaenergiat. Väike-ettevõtted saavad kasu ka juba varem majapidamistele seatud energiahinna ülempiirist.

"Prantsusmaa ettevõtteid kaitstakse sama hästi nagu Saksamaa ettevõtteid. Me tagame ka, et Euroopa Liidu konkurentsireeglid kehtiksid kõigile ettevõtetele, on nad siis Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa või Saksamaa omad," rääkis Le Maire.

Ministri sõnul on 8,4 miljardi eurone pakett kokku 2022. ja 2023. aasta peale. Prantsusmaa on juba varem lubanud majapidamiste toetamiseks 45 miljardit eurot.

Saksamaa on eraldanud 200 miljardit eurot, et kaitsta ettevõtteid ja majapidamisi kõrgete energiahindade tingimustes. Osad EL-i riigid on seda kritiseerinud, kartes, et see moonutab EL-i konkurentsitingimusi.