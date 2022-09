Põlevkivitööstuse taastamine on Ida-Virumaal elavdanud tööhõivet

Meediast on selle kohta, kui palju töökohti on Eesti Energia käesoleval aastal põlevkivitööstuses loonud, läbi käinud erinevaid andmeid. Narva karjääri, Estonia kaevandust ning elektri-ja õlitööstust ühendava Enefit Poweri juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul on kontserni tütarettevõtteid mõistlik vaadata koos.

"Aasta alguses oleme me koos Enefit Solutionsiga, kes hooldab meie tehnikaparki, võtnud tööle viissada inimest. Aasta lõpuks võtame tööle veel sadakond inimest. Ehk kui vaadata aastadünaamikat - aasta algust ja aasta lõppu -, siis palkame me aastaga juurde umbes 600 inimest," sõnas Vainola.

Uutest töötajatest pooled vajavad väljaõpet, mida tehakse koos tehnikapargi uuendamisega.

"Müts maha nende kolleegide ees, kes on aidanud uusi kolleege välja õpetada. Umbes pooled, keda me oleme palganud, on meie endised kolleegid, kellel on siin töötamise kogemus, aga pooled on uued kolleegid. Neid oleme me välja õpetanud teoorias Virumaa Kolledžis ning praktiliselt kohapeal. Tõepoolest, meie praegune väiksem efektiivsus tuleneb sellest, et õpetame uusi kolleege välja, aga ka sellest, et samm-sammult uuendame tehnikaparki," tõdes põlevkivitööstuse juht.

Kokku töötab Eesti Energia kahes Ida-Virumaal tegutsevas tütarettevõttes, Enefit Poweris ja Enefit Solutionsis 2800 inimest.