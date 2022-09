Kiiev: Hersonis lõksu jäänud Vene sõdurid tahavad alla anda

"Me jätkame edasiliikumist. See mõjutab vaenlast ka psühholoogiliselt. Vaenlase üksused otsivad võimalusi, et saada meiega ühendust. Nad tahavad pidada rahvusvahelise humanitaarõiguse egiidi all läbirääkimis, et loobuda relvastatud vastupanust. Nad teavad, et on surutud Dnipro kallaste ja meie vägede vahele," ütles Humenjuk.

Humenjuki sõnul otsivad Venemaa armee sõdurit meeleheitlikult võimalusi, kuidas oma elusid päästa. Tema sõnul hukkus riigi lõunaosas ühe päevaga 40 Vene sõdurit. Ukraina hävitas veel Venemaa laskemoonalao ja hulk sõjalist varustust.