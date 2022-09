Suletud Chengdu linnas kiireneb koroonaviiruse levik

Chengdus registreeriti esmaspäeval ametlike andmete kohaselt 44 uut koroonajuhtu. Eelmisel päeval registreerisid võimud 41 uut juhtu. Need on väiksemad arvud, kui piirangute kehtima hakkamise ajal. Viirus levib aga jälle üha kiiremini ja inimesed ei tohi endiselt kodust lahkuda, vahendas Financial Times.

Chengdu võimud loodavad masstestimisega nakkuskolded leida ja isoleerida enne, kui need laieneda jõuavad. Inimesed kurdavad sotsiaalmeedias, et nad ei saa enam toitu hankida.

Chengdu on Hiina edelaosas asuva Sichuani provintsi pealinn. Piirkonda tabas augustis karm kuumalaine, mis põhjustas suure energiakriisi. Selle kuu alguses raputas provintsi ka tugev maavärin, milles sai surma 93 inimest.

USA suurpanga Goldman Sachs analüütikud eeldavad, et Hiina kompartei jätkab karmi koroonapoliitikat vähemalt kuni 2023. aastani.